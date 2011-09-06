-Erdoğan "yerli malı" kullanılmasını istedi ANKARA (A.A) - 06.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilecek mal alımlarına ilişkin uygulamalarda öncelikli olarak Türkiye'de üretilen ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini vurgularken, yöneticilerden bu konuda gereken duyarlılığı göstermeleri istedi. Yerli ürün kullanılmasına ilişkin Başbakanlık genelgesi, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgede, tasarruf ve rekabet ilkelerine uygun hareket edilmesi kaydıyla, Türkiye ihtiyaçlarının yerli ürünlerden karşılanmasının ekonomi açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi. Genelgede, şunlar kaydedildi: ''Bu çerçevede, mevzuatımızda yerli ürün kullanımına yönelik mevcut hükümlerin uygulanmasına özen gösterilmesine ilave olarak, kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilecek mal alımlarına ilişkin uygulamalarda; -Teknik şartnamelerde Türkiye'de üretilen ürünlerin teklif edilmesini engelleyen düzenlemelerin yapılmaması, -Kamu ihale mevzuatına aykırı olarak, isteklilerin ithal ürün ya da belirli bir ülkenin malını teklif etmesine yönelik düzenlemelerin yapılmaması, -Ürünlere ilişkin olarak yabancı belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve zorunlu olmayan belgelerin ihale dokümanlarında aranmaması, -İthal ürün teklif eden isteklilerin yurt dışında mal teslim edebilmelerine imkan tanınması durumunda, teslim yeri, navlun, gümrük ve vergi giderleri gibi unsurların tekliflerin değerlendirilmesinde nasıl dikkate alınacağına dair ihale dokümanlarında düzenlemelerin yapılması, -İthal ürün teklif eden isteklilere mal tesliminden önce akreditif açılarak ön ödeme yapılmasına imkan tanınması durumunda, Türkiye'de üretilen ürünleri teklif eden isteklilere de avans ödemesi yapılmasına yönelik ihale dokümanlarında düzenleme yapılması, hususlarının dikkate alınarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alımlar ile Devlet Malzeme Ofisinden gerçekleştirilecek alımlarda öncelikli olarak Türkiye'de üretilen ürünlerin tercih edilmesini ve kamu kurum ve kuruluşları yöneticilerinin bu konuda gereken duyarlılığı göstermelerini önemle rica ederim.'' -İhracata dönük üretim stratejisi - İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kuruluna ilişkin Başbakanlık Genelgesi de Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Genelgede, Türkiye'nin, Cumhuriyet'in yüzüncü yılı olan 2023'e yönelik stratejik dış ticaret hedefinin, dünya mal ticaretinden aldığı payın artırılarak ihracatının 500 milyar dolara çıkarılması olarak belirlendiği belirtildi. Bu hedefe ulaşılabilmesi için, öncelikle Türkiye'nin imalat sanayi ile hizmet üretim potansiyelinin ihracat odaklı olarak değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi gerektiği vurgulanan genelgede, tüm sektörlerde ihracat hedeflerine uygun, ortak politikalar geliştirilerek sürdürülebilir ihracat artışının sağlanması, ihracatta pazar ve ürün çeşitlendirmesi, ihracata dönük üretim teknolojilerinin geliştirilerek yurt içinde üretilen katma değerin artırılmasının yakın gelecekte ulaşılması öngörülen hedefler arasında yer aldığı ifade edildi. Bu çerçevede, konuyla ilgili kurum ve kuruluşların bir plan dahilinde aktif olarak çalışmalara katıldığı, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlandığı, üretimle ihracatın birlikte ele alındığı ''İhracata Dönük Üretim Stratejisi'' geliştirmek amacıyla, 12 Mayıs 2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile ''İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu'' nun kurulduğu hatırlatılan genelgede 61'inci Hükümetin kurulmasıyla birlikte bakanlıklarda meydana gelen isim ve görev değişiklikleri nedeniyle söz konusu Kurulun yeniden düzenlenmesi gerekli görüldüğü bildirildi. -Piyasa gözetimi ve denetimi- Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kuruluna ilişkin Başbakanlık Genelgesinde de piyasaya arz edilen ithal ve yerli ürünlerin gözetim ve denetimine ilişkin hususların ''Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik'' ile düzenlendiği hatırlatıldı. Bu alanda koordinasyonu sağlamak ve tavsiye niteliğinde kararlar almak üzere 2002 yılında kurulan ''Piyasa Gözetimi ve Denetimi Koordinasyon Kurulu''nun Ekonomi Bakanlığı bünyesinde çalışmalarına devam ettiği ifade edilen genelgede, kamuoyunda giderek artan ürün güvenliği bilinci ile piyasaya arz edilen ürünlerin miktarı ve çeşidinde görülen artışların, ürünlerin gözetim ve denetim sisteminin daha etkin, güçlü ve caydırıcı bir yapıya dönüştürülmesini gerekli kıldığı kaydedildi.