-ERDOĞAN "SARP"IN AÇILIŞINA KATILACAK İSTANBUL (A.A) - 09.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, modernize edilen Sarp Sınır Kapısı'nın Gürcistan tarafının 31 Mayısta düzenlenecek açılış törenine katılacağını bildirdi. Alınan bilgiye göre, Başbakan Erdoğan, 4. Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı kapsamında Gürcistan Başbakanı Nika Gilauri ile görüştü. Görüşmede, Başbakan Erdoğan, konuk başbakana, Gürcistan cezaevlerinde çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla tutuklu bulunan 13 Türk vatandaşının serbest bırakılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan, modernize edilen Sarp Sınır Kapısı'nın Gürcistan tarafının 31 Mayısta açılacağını ifade ederek, açılış törenine katılmak için Gürcistan'a gideceğini belirtti. İki başbakan görüşmede kültürel varlıkların karşılıklı restorasyonu konusu da ele aldı.