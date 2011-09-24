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Dünya

Erdoğan "Dünyanın en etkili" isimleri listesinde LONDRA (A.A)

24 Eylül 2011 16:05

-Erdoğan "Dünyanın en etkili" isimleri listesinde LONDRA (A.A) - 24.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de yayımlanan New Statesman dergisinin "Dünyanın en etkili 50 ismi" listesinde 11'inci sırada yer aldı. Her yıl yapılan anketle belirlenen ve ülkesine, bölgesine ve dünyaya etkisi dikkate alınarak seçilen 50 kişilik listenin ilk sırasında ise Almanya Başbakanı Angela Merkel yer aldı.  Merkel'i sırasıyla, CIA Başkanı, Amerikalı General David Petraeus ve Çinli insan hakları savunucusu Ai Weiwei takip etti. ABD Başkanı Barack Obama ise beşinci sırada yer aldı. Dergi listeye ilk kez giren Başbakan Erdoğan'a geniş yer ayırarak, Erdoğan'ın Türkiye'de üst üste üç seçim kazanan tek Başbakan olduğunu kaydetti.  New Statesman Erdoğan'ın "Mustafa Kemal Atatürk'ten sonraki en güçlü lider" olarak değerlendirildiğini belirterek, Erdoğan'ın Arap ülkelerine yaptığı ziyaretlerde kahraman gibi karşılandığına dikkati çekti. Son yıllarda Türkiye'nin ekonomik ve diplomatik gücünün arttığını aktaran dergi, bir dönem "Avrupa'nın hasta adamı" diye anılan Türkiye'de ekonominin 2010'da yüzde 8,9 büyüdüğünü ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi olduğunu kaydetti. Politika ve kültürel haberlere yer veren haftalık New Statesman dergisi, 1913 yılından bu yana Londra'da basılıyor.

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