"Erdoğan, 316 AKP'li vekilden 200'ünü liste dışı bıraktı"

Milletvekili aday listeleri bugün Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verilecek. AKP'nin de çalışmalarını tamamladığı, partinin genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mevcut 200 vekili liste dışı bıraktığı belirtildi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, seçim döneminde milletvekili gurubunun yüzde 50'den fazlasını değiştiren AKP'nin mevcut 316 milletvekilinden 200'e yakınını liste dışı bırakacağı ifade edildi.

24 Haziran'da yapılacak seçim için parti kulislerinde 'en büyük değişiminin olduğu liste' yorumları yapılıyor.

Liste dışı kalacak isimler, seçimden sonra bakanlık ve belediye başkanlığı için çalışmalar yapacak.