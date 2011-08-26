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Erdoğan: 300 milyon dolarlık yolsuzluk CHP'yi birbirine düşürdü

Erdoğan, CHP Ankara İl Başkanı'nın istifasına ilişkin, "İşte kendi içlerinde birbirlerine girmişler. İstifa ettikten sonra karışıyorlar birbirine" dedi.

26 Ağustos 2011 03:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Ankara İl Başkanı'nın istifasına ilişkin, "İşte kendi içlerinde birbirlerine girmişler. Bir il başkanını atıyor, arkasından bakıyorsunuz '300 milyon dolarlık bir yolsuzluk ortaya çıktı' diye istifa ediyor. İstifa ettikten sonra karışıyorlar birbirine" dedi.


Erdoğan, İstanbul-Şile bölünmüş yol açılış töreninde konuştu.


Başbakan Erdoğan, 9 yıl önce hizmet yolculuğuna çıkarken "Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefini koyduklarını" da anlatarak, şunları kaydetti:


"Kendi kaynaklarıyla, enerjisiyle bunu yapacağımızı söylemiştik. Şimdi ileri bir demokrasiye doğru koşuyoruz, bununla beraber ekonomimizi de geliştiriyoruz. Dünyanın gelişmiş ülkelerindeki insanların hayat standartlarıyla, kendi milletimizin hayat standartlarını sürekli karşılaştırıp duruyorduk. Bugün yine duruyoruz. Niye? Daha iyi olması için. Bunu da başaracağız. İnşallah yoksulluk sınırını minimize edeceğiz.


Biz ana muhalefetin, diğerlerinin yaptığı gibi bu işin lafını yapmıyoruz. Bu işin icraatını yapıyoruz. İşte kendi içlerinde birbirlerine girmişler. Bir il başkanını atıyor, arkasından bakıyorsunuz '300 milyon dolarlık bir yolsuzluk ortaya çıktı' diye istifa ediyor. İstifa ettikten sonra karışıyorlar birbirine. Onun üzerinden de diyor ki; 'Bizim partimiz temiz partidir. AK Parti gibi yolsuzluklara karışmış bir parti değildir'. Önce sen bir defa aynaya daha dikkatli bak. Senin daha temizleyecek çok şeyin var.


Benim milletim sana iktidar diye bir şey vermez o ayrı mesele de belediyelerindeki pislikleri bir takip et, onları bir temizle. Bak neler dönüyor, hepsi ortada. Daha neler olacak, neler çıkacak ortaya bunları da göreceksin. Sen çıkarmazsan bilesin ki bu ülkenin kurumları bunları çıkarıyor ve çıkaracak."


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