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Erdoğan 3 yılda 55 ülkeyi 90 kez ziyaret etti

Erdoğan'ın en çok gittiği ülkeler sırasıyla ABD, Suudi Arabistan ve Rusya

28 Ağustos 2017 12:48

Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra üç yılda 55 ülkeyi 90 kez ziyaret etti. Erdoğan'ın çok gittiği ülkeler sıralamasında ABD, Suudi Arabistan ve Rusya ilk sıralarda yer aldı. Erdoğan yurt içinde ise 65 kenti 147 defa ziyaret etti.

Star'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yurt içinde ise 65 kenti 147 defa ziyaret etti. 28 Ağustos 2014-10 Ağustos 2017 tarihleri arasında en çok Avrupa ülkelerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Avrupa ülkesine 20 kez giderek temaslarda bulundu.

Resmi ziyaretleri kapsamında üç yıl içinde dört kez Rusya’ya, üç kez de Çin’e giden Erdoğan, 2015’te İran’a konuk oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa’nın yanı sıra Ortadoğu ülkelerine de çok sayıda ziyarette bulundu. Suudi Arabistan’a beş kez giden Erdoğan, Katar’a dört, Kuveyt’e üç, Bahreyn ve Ürdün’e ise birer kez gitti. KKTC ve Azerbaycan’a üçer kez giden Erdoğan, Afganistan, Endonezya, Japonya ve Hindistan’a birer kez,  Türkmenistan’a iki, Pakistan’a üç kez ziyarette bulundu.Erdoğan, söz konusu tarihlerde 65 şehre 147 ziyaret gerçekleştirdi.

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