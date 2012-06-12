Erdoğan: Özel yetkili mahkemelerle ilgili her şey olabilir

Erdoğan özel yetkili mahkemelerle ilgili düzenlemenin 3. ve 4. yargı paketi içinde olmadığını açıkladı. Konuyla ilgili adalet Bakanlığı’nın çalışma yürüttüğünü ifade eden Erdoğan, ‘Yetkilerin kısıtlanması yoksa tamamen kaldırılması mı?’’ sorusu üzerine ‘’Her şey olabilir’’ yanıtını verdi.

hürriyet.com.tr'de yer alan habere göre; Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü: “3. yargı paketinde böyle bir şey söz konusu değil. 4. pakette de böyle bir şey söz konusu değil. Ama 250 ile ilgili bir sıkıntı var. Ve bu sıkıntı konusunda şu andaki çalışmaların dışında bir olay. Buna yönelik olarak Adalet Bakanlığımız kendi bünyesinde bir çalışmayı yapıyor.”

Gazeteciler de konuyla ilgili Başbakan’a sorular sordu. İşte sorular ve Başbakan’ın verdiği cevaplar:

- Bu dönem yetişir mi?

Bakalım yetişir mi yoksa sonraya mı kalır o artık hazırlıklara bağlı. Şu an Genel Kurul’un gündeminde olan önemli maddeler var. Onarlı önce bir halledelim.

- Ses kayıtları çok tartışılıyor…

Bu durumların hepsi tartışılıyor, görüşülüyor, müzakere ediliyor. Bundan sonra TBMM Genel Kurulu’nda neyin kararı verilirse bizim kabulümüzdür.

- Efendim dün Sayın Arınç’ın açıklamalarından sonra bazı yorumlar yapıldı. Sanki ÖYM’lerle ilgili bir geri adım söz konusu gibi. Böyle bir şey söz konusu mu?

ÖYM’leri kuran bizim iktidarız. Çalıştı ve çalışması esnasında da faydalı olduğu zamanlar oldu. Maalesef zararlı olduğu anlar oldu. Biz ideali yakalamak durumundayız. Uygulama esnasında bir çok gerçekleri görmüş olduk. Dolayısıyla bu yasaları yapan bu Parlamento. 250 ile ilgili düzenlemeyi yapan da bu Parlamento. Nasıl yaptıysa şimdi bunun üzerine daha farklı bir düzenlemeyi de yapma yetkisi hakkı bunundur. Niçin? Çünkü burada ülkemiz, milletimiz ne denli bu işten memnun ya da değil bizim için milletimizin memnuniyetidir asıl olan. Memnuniyetin olmadığı noktada da memnuniyetin olacağı şekle dönüştürmek Parlamento’nun görevidir. Çünkü bu Parlamento millet için vardır. Miletlin Parlamentosu’dur. Bundan da kimsenin rahatsız olmaması gerekir.

- Tamamen kaldırılması mı yoksa yetkilerin sınırlandırılması mı söz konusu?

Tartışmalar müzakereler yapıldıktan sonra her şey olabilir.