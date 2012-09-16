Erdoğan: 3 çocuk az, 5 çocuk olmalı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için gittiği Bosna Hersek'te Saraybosna Üniversitesi'ni ziyaret etti. Erdoğan, ülkedeki nüfusun az olduğunu söyledi ve ekledi: "Türkiye'de 3 diyorum ama burada 5 çocuk olmalı" dedi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada her zaman yaptığı 3 çocuk çağrısını 5'e çıkardı.

Bosna Hersek'in nüfus artış hızının düşük olduğunu dile getiren Erdoğan, Bosna Hersek'in nüfusu artırarak genç ve dinamik bir nüfusa sahip olması gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, "Ben Türkiye'de '3 çocuk' diyorum ama burada en az 5 çocuk olması lazım. Ekonominin temelini insan teşkil etmektedir. İnsan varsa emek vardır, sermaye, üretim, tüketim vardır. İnsan yoksa bunların hiçbiri yok. Dolayısıyla da başarı genç ve dinamik nüfustadır. Türkiye ile ilgili de genç ve dinamik nüfusa sahip olduğu değerlendirmeleri yapılmaktadır. Ekonomi insan üzerine inşa edilmiştir. İnsanın olmadığı bir ekonomik sistemi konuşamayız. Bugün Avrupa'daki sıkıntının temelinde de yaşlı nüfus yatmaktadır. Onun için Bosna Hersek bunun tedbirini almalıdır" diye konuştu.

'GİZDEN ÖNCE AB'YE GİRERSİNİZ'

Erdoğan, öncesinde ise Bosna Hersek Başbakanı Vyekoslav Bevanda ile Parlamento binasında yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Bosna Hersek’in, bütünlüğünden kimsenin tereddüt etmesi gerektiğini belirten Erdoğan, ''Bütün gayretimiz bir, beraber, bütün içerisinde güçlü bir Bosna Hersek'i görebilmek. Artık birbirine şüpheyle bakan bir Bosna Hersek halkı olmamalı, güvenle bakan bir Bosna Hersek halkı olmalı’’ dedi.

Bevanda ile siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel alandaki konuları görüştüklerini belirten Erdoğan, ''Bir Avrupa ülkesi olan Bosna Hersek'in hala AB'ye davet edilmemesi üzücüdür. Ama size şu müjdeyi verebilirim. İnanıyorum ki Bosna Hersek, Türkiye'den önce AB'ye girer. Çünkü biz 50 yıldır kapıdayız. Fakat Bosna Hersek çok daha çabuk AB'ye girecektir'' diye konuştu.