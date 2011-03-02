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Erdoğan: 28 Şubat'tan eser kalmadı

Erdoğan, 28 Şubat'tan eser kalmadığını söyledi

02 Mart 2011 02:00

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun bin yıl sürecek dediği 28 Şubat'tan eser kalmadığını söyledi,

Almanya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 14'üncü yılında 28 Şubat post-modern darbesini değerlendirdi.

Bu tür işlerin içinde olanları ülkeye ihanetle suçlayan Erdoğan, "Bırakın siyasi partileri, bunların bedelini vatan ödedi, milletimiz ödedi" dedi.

Başbakan, 27 Nisan e-muhtırasına da 28 Şubat deneyimiyle karşı durduklarını anlattı, "O duruş olmasaydı, bugünler olmazdı" diye konuştu.

Başbakan'a, YSK'nın "Yurtdışında sandık kuramayız" kararı da soruldu.

Erdoğan,"Merkel 'bizden yana engel yok' diyor. Tam orada ben konuşurken YSK kararı alıyor. Sen bizi sabote mi ediyorsun" dedi.

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