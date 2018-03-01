Erdoğan: 28 Şubat'tan 21 yıl sonra güçlü demokrasisiyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var

28 Şubat’ın yıl dönümünde bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘postmodern darbe’ olarak nitelendirdiği olaydan 21 yıl sonra Türkiye’nin kalkınan ekonomisi ve artan özgüveniyle ilham kaynağı olan bir ülke’ye dönüştüğünü söyledi.

Twitter hesabından 28 Şubat’la ilgili bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"'Bin yıl sürecek' denilen 28 Şubat, Allah'ın yardımı, milletimizin basireti sayesinde kısa sürede tarihin derinliklerinde kaybolup gitti. Türkiye, önceki anti-demokratik müdahalelerde olduğu gibi 28 Şubat’ın da üstesinden gelmeyi başardı.

28 Şubat müdahalesinden 21 yıl sonra güçlü demokrasisi, kalkınan ekonomisi ve artan özgüveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var. Bir daha böyle meş'um günlerin yaşanmaması için 81 milyon hep birlikte omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz."