Erdoğan 27 Nisan bildirisinin kaldırılmasını kutladı!

T24

'Kurumlar gereğini yaparlar'



'Kılıçdaroğlu'nu pek takip etmiyorum'

Bayram namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan başbakan Erdoğan e-muhtıranın TSK'nın sitesinden kaldırılmasıyla ilgili olarak "Bu, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin şu andaki yönetiminin özellikle bir değişim, dönüşümü demokratik anlamda bakışını değerlendirmesi bakımından çok önemliydi. Biz bu arzumuzu daha önce de önceki yönetimlere ifade etmiştik. Onlar bu adımı nedense atmamıştı ama şu andaki Türk Silahlı Kuvvetler Yönetimi, Genelkurmay Başkanlığımız, bu adımı atmıştır. Dolayısıyla olması gerekeni yerine getirdikleri için ben kendilerini kutluyorum" dedi.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Işık Koşaner'in basına yansıyan ses kaydına ilişkin değerlendirme yapmayı ahlaki bulmadığını söyledi ve ekledi "Şimdi o açıklamaların içerisinde birçok şeyler var, öz eleştiriler var. Bunun yanında tabii daha değişik bazı ifadeler var. Değerlendirmesini yapacak olan kurum ve kuruluşlar zaten vardır, onlar gereğini yaparlar"Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini sessiz kalmakla eleştirmesine ilişkin ise, "Kılıçdaroğlu'nun ben eleştirilerini, hakaretlerini pek takip edemiyorum. Onun için değerlendirme yapmıyorum" dedi.