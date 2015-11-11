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Erdoğan, 25 Aralık soruşturmasında müşteki sıfatıyla ifade verecek

25 Aralık soruşturmasında 'usulsüzlük yapıldığı' iddiasıyla açılan davada Cumhurbaşkanı Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, Bşşbakan Davutoğlu 'mağdur' sıfatıyla yer aldı

11 Kasım 2015 18:33

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında 'usulsüzlük yaptığı' iddiasıyla aralarında Fethullah Gülen'in de bulunduğu 69 sanık hakkındaki açılan dava kapsamında, müştekiler Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'ın ifadesinin alınması için Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne talimat yazdı.

Ümit Türk’ün DHA’da yer alan haberine göre, takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında 'usulsüzlük yaptığı' iddia edilen 69 şüpheli hakkında açılan davada, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmaya ilişkin taraflara tebligat göndermeye başladı. Tutuksuz sanıklar ile İstanbul'da ikamet eden müştekilere duruşma gününe çağrı için tebligat yapan mahkeme heyeti, İstanbul dışında ikamet eden "müştekiler"in ise bulundukları ilde ifade vermeleri için Ağır Ceza Mahkemelerine talimat yazdı.

 

Davaya katılıp katılmamalarının sorulması istendi

 

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, davada müşteki olarak yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, İsmail Rüştü Cirit ve Mehmet Nihat Ömeroğlu'nun ifadelerinin alınması için Nöbetçi Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne talimat yazdı. Mahkeme heyeti, talimat yazısında, müştekilerin ifadeleri ile davaya katılıp katılmayacaklarının sorulmasını da istedi.

 

Cumhurbaşkanı 'müşteki', Başbakan 'mağdur' sıfatıyla yer aldı

 

Takipsizlikle sonuçlanan "25 Aralık" soruşturması sırasında "usulsüzlükler yaptığı" iddiasıyla aralarında Fethullah Gülen ve eski Emniyet Müdürü Yakup Saygılı'nın da bulunduğu 69 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma ilişkin hazırlanan iddianamede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, damadı Berat Albayrak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu 'müşteki' olarak yer aldı. Başbakan Ahmet Davutoğlu ise 'mağdur' sıfatıyla yer aldı.

 

Gülen hakkındaki suçlamalar

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından hazırlanan yaklaşık 1500 sayfalık iddianamede, Fethullah Gülen hakkında "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek", "silahlı örgüt kurmak veya yönetmek" ve "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

 

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