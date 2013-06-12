T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan: 24 saat içinde bu iş bitecek

Gezi Parkı eylemlerinin İsrail'e yakın kesimleri sevindirdiğini söyleyen Erdoğan, eylemlerin 24 saat içerisinde bitirilmesi için İçişleri Bakanı'na talimat verdiğini dile getirdi

12 Haziran 2013 20:59

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan TESK heyeti ile görüştü. Görüşmede Gezi Parkı eylemleri de ele alındı. Görüşmeden sızan bilgilere göre Erdoğan esnaflara, ''İçişleri Bakanıma talimat verdim. 24 saat içinde bu iş bitecek'' dedi.

Başbakan Erdoğan, kendisini ziyaret eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) heyetine Gezi Parkı eylemleriyle ilgili görüşlerini aktardı.

Sızan bilgilere göre, Gezi Parkı eylemlerinin İsrail'e yakın kesimleri sevindirdiğini söyleyen Erdoğan, eylemlerin 24 saat içerisinde bitirilmesi için İçişleri Bakanı'na talimat verdiğini dile getirdi.

Başbakan'ın TESK heyeti ile, eylemlerde çevreye verilen zararlarla ilgili görselleri de paylaştığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre Başbakan, esnaflara şunları söyledi:

''Yumruğa karşı yumruk sallamadık. Bundan sonra güvenlik güçleri daha farklı davranacak. Yurtdışından gelecek akla ihtiyacımız yok. One minute dediğimiz insanlar şimdi bu durumdan seviniyorlar. Esnaf uyanık olsun. Faiz lobisi iş başında. İçişleri Bakanıma talimat verdim. 24 saat içinde bu iş bitecek.''

 

'3 ay önceden öngörmüştük'

 

Gezi Parkı eylemleri AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının da gündemindeydi.

Erdoğan'ın MYK toplantısında yaptığı konuşmada ise, ''Bu olayları bu şekilde olmasa bile çeşitli komplolar şeklinde 3 ay önceden öngörmüştük. Bize bazı istihbarat bilgileri gelmişti'' dediği öğrenildi.

 

ETİKETLER

başbakan erdoğantaksimgezi parkı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24