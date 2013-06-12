Erdoğan: 24 saat içinde bu iş bitecek

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan TESK heyeti ile görüştü. Görüşmede Gezi Parkı eylemleri de ele alındı. Görüşmeden sızan bilgilere göre Erdoğan esnaflara, ''İçişleri Bakanıma talimat verdim. 24 saat içinde bu iş bitecek'' dedi.

Başbakan Erdoğan, kendisini ziyaret eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) heyetine Gezi Parkı eylemleriyle ilgili görüşlerini aktardı.

Sızan bilgilere göre, Gezi Parkı eylemlerinin İsrail'e yakın kesimleri sevindirdiğini söyleyen Erdoğan, eylemlerin 24 saat içerisinde bitirilmesi için İçişleri Bakanı'na talimat verdiğini dile getirdi.

Başbakan'ın TESK heyeti ile, eylemlerde çevreye verilen zararlarla ilgili görselleri de paylaştığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre Başbakan, esnaflara şunları söyledi:

''Yumruğa karşı yumruk sallamadık. Bundan sonra güvenlik güçleri daha farklı davranacak. Yurtdışından gelecek akla ihtiyacımız yok. One minute dediğimiz insanlar şimdi bu durumdan seviniyorlar. Esnaf uyanık olsun. Faiz lobisi iş başında. İçişleri Bakanıma talimat verdim. 24 saat içinde bu iş bitecek.''

'3 ay önceden öngörmüştük'

Gezi Parkı eylemleri AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının da gündemindeydi.

Erdoğan'ın MYK toplantısında yaptığı konuşmada ise, ''Bu olayları bu şekilde olmasa bile çeşitli komplolar şeklinde 3 ay önceden öngörmüştük. Bize bazı istihbarat bilgileri gelmişti'' dediği öğrenildi.