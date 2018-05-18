Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimleriyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Kamuoyu araştırmalarının lehlerine olduğunu, ancak "arazinin de iyi tahkik edilmesi gerektiğini" söyleyen Erdoğan, "24 Haziran'dan zaferle çıkmamak için bir sebep göremiyorum. Kamuoyu araştırmalarımız, gayet iyi. Meclis Genel Kurulumuz dün çalışmalarına seçim sonucuna kadar ara verdi. İnşallah salı gününden itibaren tüm milletvekillerimiz ve vekil adaylarımız sahaya inecek ve gece gündüz demeden çalışacak" dedi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, AKP Genel Merkezi'nde milletvekilleri ile bir araya geldiği iftar programında konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Afrin'de bugün itibariyle 4 bin 464terörist etkisiz hale getirildi. Kuzey Irak'ta ise 403 terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içindeki operasyonda ise 350terörist etkisiz hale getirildi."

"Ocak ayında ülkemiz için hayati bir adım daha attık. Suriye sınırı boyunca terör koridoru oluşturmak isteyenlere Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattık. Ülkemizin güneyindeki bu koridoru hallaç pamuğu gibi attık. Özgür Suriye Ordusu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu operasyonu dünyaya ders olacak bir şekilde tamamladık.

"Benim gözümde bu Meclis, ikinci kurucu Meclis'tir"

"Erken seçim fısıltısı adeta tüpten çıkan macun gibidir. Bizim bu konularda nasıl hassasiyet gösterdiğimizi siz de çok iyi biliyorsunuz. Erken seçim çağrısı ittifak yaptığımız partiden gelince, bu durumu değerlendirdik. Sayın Bahçeli'nin çağrısından sonra kapsamlı bir çalışma sonrasında bu konuyu ele aldık ve 24 Haziran'da seçim gününü milletimize açıkladık.

"Benim gözümde bu meclis, ikinci kurucu meclistir. Önümüzde çok hayati bir imtihan var. Milletimize ve kendimize olan güvenimiz sayesinde, başarı çıtasını sürekli yükselttik.

"24 Haziran'dan zaferle çıkmamak için bir sebep göremiyorum. Kamuoyu araştırmalarımız, gayet iyi. Meclis Genel Kurulumuz dün çalışmalarına seçim sonucuna kadar ara verdi. İnşallah Salı gününden itibaren tüm milletvekillerimiz ve vekil adaylarımız sahaya inecek ve gece gündüz demeden çalışacak."