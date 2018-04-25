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Erdoğan: 24 Haziran'dan sonraki ilk ziyaretimi Bakü'ye yapacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile birlikte açıklama yaptı

25 Nisan 2018 17:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile düzenlediği ortak basın açıklamasında 24 Haziran'da yapılacak seçimlerden sonra ilk ziyaretini Bakü'ye yapacağını duyurdu.

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.

TANAP'ın açılışını haziran ayında yapacaklarını söyleyen Erdoğan, "Bu da dünyaya müjdemiz olsun. İnşallah 24 Haziran'dan sonra ilk ziyaretimi Azerbaycan'a yapacağım" dedi.

Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bu da dünyaya müjdemiz olsun. İnşallah 24 Haziran'dan sonra ilk ziyaretimi Azerbaycan'a yapacağım.

Sayın Aliyev seçim sonrası ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi. 
Can Azerycan inşallah bölgesinin istikrar abidesi olarak parlamaya devam edecektir. Azeybaycan'la müşterek çalışmaya devam edececğiz ve bu konuda kararlılığımız tamdır. 

Önümüzdeki en büyük proje TANAP'ın yakın zamanda açılışını yapacağız.Bu da dünyaya müjdemiz olsun.  İnşallah haziran ayının başlarında gerçekleşecek. Güney gaz koridorunun önemli bir parçası olan TANAP, bütün Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı yapacaktır. Azerbaycan Türkiye'de en büyük yatırımcı haline geliyor. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin ileriye taşınması önceliktir. Bugün önemli bir adım attık. Önümüzdeki dönemde yeni projeler var. Bunları da hayata geçireceğiz. Bunların içinden en önemlisi tabii ki yerli paraya geçişimizdir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i resmi törenle karşıladı. Aliyev'in seçim sonrası ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirmesi dikkat çekti.Törende, bando takımı tarafından ilk kez "Can Azerbaycan" şarkısı da çalındı.  

Erdoğan, Aliyev'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında  karşıladı. İki liderin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare  top atışı eşliğinde milli marşlar çalındı.   Aliyev, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek  selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve  askerler de yer aldı.  Törende, bando takımı tarafından ilk kez "Can Azerbaycan" şarkısı da  çalındı.  Heyetlerin takdiminin ardından Erdoğan ve Aliyev, merdivenlerde  ülkelerinin bayrakları önünde poz verdi.  Törende, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt  Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı  Nurettin Canikli, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,  Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü  İbrahim Kalın da hazır bulundu.

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