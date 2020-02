Erdoğan: 24 Haziran'dan sonra OHAL'e neşter vurabiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 20 Temmuz 2016'da ilan edilen Olağanüstü Hal'e ilişkin olarak "24 Haziran'dan sonra biz OHAL'e şöyle bir neşter vurabiliriz ama herhangi bir sıkıntı olduğu anda da OHAL tekrar getirilebilir" dedi. Erdoğan S-400'lerle ilgili olarak da "S-400'leri kusura bakmasınlar alıp da ambara koyacak halimiz yok, yeri geldiğinde gerekli şekliyle S-400'leri kullanacağız. Bu savunma sistemlerini kullanmayacağız da ne yapacağız? Yine ABD'nin eline mi bakacağız?" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TGRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Meydanlarda bir büyük teveccühün olduğunu görüyorum. İnşallah bu teveccühle milletimiz işi ikinci tura bırakmadan kararını verecektir.



Benim bir prensibim var, bir defa en büyük kamuoyu araştırması sandığın konulduğu gündür ve milletin orada vereceği karardır.



Siz bu muhalefetten ekonominin iyiye gittiğini hiç duydunuz mu? Ekonominin dört dörtlük olduğu günlerde dahi iyiye gittiğini duydunuz mu? Muhalefetin görevi her zaman beyaza 'siyah' demektir. Bu CHP'nin mantığı hep yalanlar üzerinedir, anlayışı hep yalanlar üzerinedir.



(Özelleştirmeler) Yani biz zarar eden kamu kurumlarını asla tutamayız, tutmamalıyız.



Şu anda 4 bin 600'ü aşkın Afrin'de etkisiz hale getirdiğimiz terörist var. Son teröriste kadar bu işin üzerine gideceğiz



CHP'nin oralarda (Güneydoğu) en ufak bir hizmeti yok. Ondan dolayı Kürt kardeşlerimizin bunlara bakışı sağlıklı değil.



Halkımızı rahatsız eden ne kadar terörist varsa, son teröriste kadar, biz bu işin üzerine gideceğiz.



Kanal İstanbul stratejiktir çünkü Boğaz her an bir tehdidin altındadır. Panama kanalı dendiği gibi Kanal İstanbul dünyada anılır hale gelecek, bu bakımdan bu çok önemli.



Emekliye biz bayram ikramiyesini getirdik, şimdi diyor ki 'Onu biz vadetmiştik.' Vadettiysen yap ama biz şu anda oturduk Sayın Başbakanla, Maliyeyle konuştuk, 'Biz bunu yapar mıyız? Yaparız. O zaman 'Her iki bayramda biner lira vereceğiz' ve şu anda da bu para verilmeye başlandı.



(Kıraathane projesi) Şu anda projeler üzerinde mimar arkadaşlarımız çalışıyorlar ve öyle zannediyorum bu hafta içinde veya bayrama kadar projeler bitecek"

Her müracaat eden üniversiteli burs veya kredi alır. Geri gönderdiğimiz yok. Ama bunu bile yalan (Muhalefet) söylüyorlar.

Şimdi biz dürüst olacağız, halkımızı aldatmayacağız. Ya bunları bu kadar biliyordunuz, yapıyordunuz da CHP'nin bu ülkede koalisyon ortağı olduğu dönemler veya kendisinin iktidar olduğu dönemlerde acaba siz kaç öğrencimize kaç kuruş verdiniz? Gerçekçi olalım, dürüst olalım.

Çıkmış bir tanesi diyor ki 'Külliye'yi üniversitelere vereceğim, Çankaya'yı zaten kullanmayacağım.' Bu çok çirkin bir popülizm. Havada karada kaparlar da öyle bir şey olsa, olmayacak zaten... Öyle bir şey söyle ki millet bunu makul karşılasın.

24 Haziran'dan sonra biz OHAL'e şöyle bir neşter vurabiliriz ama herhangi bir sıkıntı olduğu anda da OHAL tekrar getirilebilir.

Benim milletim 24 Haziran'da kimin ne iş yaptığını bildiği için bunlara gereken dersi verecek.

(MHP'den isimlerin kabinede yer alıp almayacağı konusu) Burada ehliyet, liyakattir aslolan ve bu ehliyet liyakatle tabii parlamento sayısı nasıl oluşacak bu önemli. Bu sayı oluştuktan sonra, duruma göre değerlendirmesi yapılır. Yani MHP'ye gönül vermiş arkadaşlardan da istifade edilir. Yani buna göre bir değerlendirmeyle bizim burada ehliyet ve liyakate bakarak, güçlü isimlerle güçlü bir kabineyi kurmak gerekir.

S-400'leri kusura bakmasınlar alıp da ambara koyacak halimiz yok, yeri geldiğinde gerekli şekliyle S-400'leri kullanacağız. Bu savunma sistemlerini kullanmayacağız da ne yapacağız? Yine ABD'nin eline mi bakacağız?

(Kandil operasyonu) Bir gece ansızın gelebiliriz, bir gece ansızın vurabiliriz.

Siz Muharrem'in söylediklerine bakmayın, anlamaz bu işlerden. Sen kalkıp Selo, Selo, Selo, onların bağırması çağırması altında miting yapıyorsun, biz öyle bir mitingi yapmıyoruz, ona da ihtiyacımız yok.