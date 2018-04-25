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"Erdoğan, 24 Haziran'a giden süreçte 'yol kazaları' yapacak, büyük yanlışlıklara savruluyor"

"Erdoğan'ın ardı ardına politik yanlışlık yapması tesadüf mü"

25 Nisan 2018 14:17

Sözcü yazarı Soner Yalçın, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı seçimi için aday olacağı yolundaki iddiayı değerlendirdi.

Söz konusu iddianın Erdoğan'ı sinirlendirdiğini ileri süren Yalçın, "Erdoğan'ın 24 Haziran'a giden süreçte “yol kazaları” ya­pacağının emareleri şimdiden emareleri görülüyor; soğukkanlılığını çabuk kaybediyor. Erdoğan gururunu yenip özeleştiri yapacağına sinir­lenerek daha büyük yanlışlıkla­ra savruluyor" dedi. 

Yalçın, "Erdoğan çok kızgın" başlığıyla yayımlanan (25 Nisan 2018) yazısında şunları kaydetti:

Erdoğan'ın yaptığı siyasi hata tek değil.  Sırf MHP için seçim pusu­lasını tuhaflaştırarak, muha­lefete “sıfır baraj” olanağı vermesini nasıl değerlendir­mek lazım? İnsan ister istemez düşü­nüyor: Önce liberaller ve sonra FETÖ ile ilişkileri bozulduktan sonra ardı ardına politik yanlış­lık yapması tesadüf mü? “Akıl hocalarını” mı kaybetti? Ya da şöyle sormalıyım: “Üst Akıl” desteği olmayın­ca mı bu kadar büyük yanılgı­lara imza atıyor? Tüm bunlar Erdoğan'ın sinir­lerini mi bozuyor? Bakınız: Siyasette psikolojik harbi en iyi kullanan Saadet Parti­si (SP)! Abdullah Gül aday olur veya olmaz. Ama SP, Gül'ü öyle bir noktaya taşıdı ki, Gül “bayrak açmış” gibi görünüyor. Ve, “Gül alternatifi” Erdo­ğan'ı sinirlendirmeye yetti! Erdoğan'ın 24 Haziran'a giden süreçte “yol kazaları” ya­pacağının emareleri şimdiden emareleri görülüyor; soğukkan­lılığını çabuk kaybediyor. Vs. Erdoğan gururunu yenip özeleştiri yapacağına sinir­lenerek daha büyük yanlışlıkla­ra savruluyor."

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