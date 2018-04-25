"Erdoğan, 24 Haziran'a giden süreçte 'yol kazaları' yapacak, büyük yanlışlıklara savruluyor"

Sözcü yazarı Soner Yalçın, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı seçimi için aday olacağı yolundaki iddiayı değerlendirdi.
Söz konusu iddianın Erdoğan'ı sinirlendirdiğini ileri süren Yalçın, "Erdoğan'ın 24 Haziran'a giden süreçte “yol kazaları” yapacağının emareleri şimdiden emareleri görülüyor; soğukkanlılığını çabuk kaybediyor. Erdoğan gururunu yenip özeleştiri yapacağına sinirlenerek daha büyük yanlışlıklara savruluyor" dedi.
Yalçın, "Erdoğan çok kızgın" başlığıyla yayımlanan (25 Nisan 2018) yazısında şunları kaydetti:
Erdoğan'ın yaptığı siyasi hata tek değil. Sırf MHP için seçim pusulasını tuhaflaştırarak, muhalefete “sıfır baraj” olanağı vermesini nasıl değerlendirmek lazım? İnsan ister istemez düşünüyor: Önce liberaller ve sonra FETÖ ile ilişkileri bozulduktan sonra ardı ardına politik yanlışlık yapması tesadüf mü? “Akıl hocalarını” mı kaybetti? Ya da şöyle sormalıyım: “Üst Akıl” desteği olmayınca mı bu kadar büyük yanılgılara imza atıyor? Tüm bunlar Erdoğan'ın sinirlerini mi bozuyor? Bakınız: Siyasette psikolojik harbi en iyi kullanan Saadet Partisi (SP)! Abdullah Gül aday olur veya olmaz. Ama SP, Gül'ü öyle bir noktaya taşıdı ki, Gül “bayrak açmış” gibi görünüyor. Ve, “Gül alternatifi” Erdoğan'ı sinirlendirmeye yetti! Erdoğan'ın 24 Haziran'a giden süreçte “yol kazaları” yapacağının emareleri şimdiden emareleri görülüyor; soğukkanlılığını çabuk kaybediyor. Vs. Erdoğan gururunu yenip özeleştiri yapacağına sinirlenerek daha büyük yanlışlıklara savruluyor."