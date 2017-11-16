Erdoğan, 22 Kasım'da Rusya ve İran liderleriyle Soçi'de bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 10 gün aranın ardından 22 Kasım'da yeniden Rusya'ya gidecek. Soçi'de Rusya, İran ve Türkiye Suriye konusunda zirve yapacak.

Geçtiğimiz hafta Rusya'da Vladimir Putin'le görüşen Cumhurbaşkanı 22 Kasım'da Rusya'ya yeni bir ziyaret gerçekleştirecek.

Eğer ziyaret gerçekleşirse Cumhurbaşkanı Erdoğan, son bir yılda Putin'le altı kez yüz yüzde görüşmüş olacak.

Ana madde Suriye

Soçi'ye sadece Türkiye değil İran da katılacak. Toplantının ana gündemi Suriye'de olacak. Taraflar Suriye'deki gelişmeler ve ülkedeki son durumu ele alacak.