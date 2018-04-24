Erdoğan, 21 Nisan'da “OHAL terörle mücadele dışında kullanıldı mı” diye sordu; 24 Nisan'da cevapladı: Grev olduğunda anında müdahalemizi yapıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, “Bu ülkenin OHAL'le idame edildiği dönemlerde fabrikalar sürekli greve giderdi ve çalışamazdı. Tüm fabrikalara seslenmek isterim, bir tane grev yok. Anında ne yapıyoruz, müdahale ediyoruz" ifadelerini kullandı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, bu açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı’nın 3 gün önce DEİK Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı hatırlattı.

Erdoğan, cumartesi günkü konuşmasında "Zaman zaman kulağımıza birilerinin Olağanüstü Hal uygulamasını bahane ederek iş dünyasının yatırım şevkini kırmaya çalıştığı yönünde şikayetler geliyor. Buradaki arkadaşlarımız başta olmak üzere, tüm iş dünyamıza sesleniyorum, Allah aşkına Olağanüstü Hal'in terörle mücadele dışında kullanılması bugüne kadar kesinlikle olmuş mudur?" ifadelerini kullanmıştı.

Kişisel Twitter hesabından, Erdoğan’ın Meclis’te yaptığı konuşmaya dair bir görsel paylaşan DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, şu notu da paylaştı: “21 Nisan'da Erdoğan sordu: ‘Allah aşkına Olağanüstü Hal'in terörle mücadele dışında kullanılması bugüne kadar kesinlikle olmuş mudur?’; 24 Nisan'da Erdoğan yanıtladı: Grevlere anında müdahale yapıyoruz.”

21 Nisan'da Erdoğan sordu: "Allah aşkına Olağanüstü Hal'in terörle mücadele dışında kullanılması bugüne kadar kesinlikle olmuş mudur?"

24 Nisan'da Erdoğan yanıtladı: "Grevlere anında müdahale yapıyoruz" pic.twitter.com/wHpLML4O9L — Arzu A. Çerkezoğlu (@ArzuCerkezoglu) April 24, 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, OHAL'e yönelik eleştirilere değinerek, "Ama bil ki bu ülkenin OHAL'le idame edildiği dönemler, bizim şimdi yönettiğimiz gibi değildi. Fabrikalar sürekli greve giderdi ve fabrikalar çalışamazdı. Tüm fabrikalara seslenmek isterim, bir tane grev yok. Anında ne yapıyoruz, müdahale ediyoruz" demişti.