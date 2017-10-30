Erdoğan: 2023 kutlamalarına başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'nda yaptığı konuşmada, resepsiyona katılanları "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hoş geldiniz." diyerek selamladı. Erdoğan, 2023'e biraz daha yaklaşıldığını belirterek, yükledikleri vizyon çerçevesinde kutlanması planlanan 100'üncü yılın hazırlıklarına şimdiden başladıklarını bildirdi.

Resepsiyona teşrifleri için tüm davetlilere teşekkür eden ve yurt içinde, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, illerde ve yurt dışı temsilciliklerde yapılan kutlamalarda sevinçlerine ortak olan herkese şükranlarını sundu.

Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti 1923'te bizim binlerce yıllık devlet geleneğimizin toprakla buluşmuş son fidanı olarak doğdu. Aradan geçen 94 yılın sonunda artık Cumhuriyet'imiz ulu bir çınar olma yolunda büyümesine, gelişmesine devam ediyor. Bugün Türkiye Cumhuriyeti bir yandan köklerine daha sıkı sarılan, diğer yandan semaya doğru daha fazla yükselen, kendi gövdesiyle birlikte geniş bir alanda güvenin, huzurun, umudun adı olan bir devlettir." diye konuştu.

Yabancı konuklar için konuşması simültane tercümesi yapılan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Ülkemizde yıllarca Cumhuriyet’in ve Gazi Mustafa Kemal’in adını kullanarak kendilerine bir statü elde etmeye çalışanların bu hedef doğrultusunda attıkları hiç bir somut adımın olmaması dikkat çekicidir. Hatta tam tersine Türkiye ne zaman muasır medeniyet seviyesi yönünde bir kalkınma hamlesi başlatsa birileri hemen çıkıp Cumhuriyet’i korumak ve kollamak adına buna engel olmuştur. Darbeler, cuntalar vesayet girişimleri tarihimizde hep Cumhuriyet’in kazanımlarına darbe vuran karanlık duraklar olarak geçmiştir. Cumhuriyetimizin 100’ncü yıldönümünü ortaya koyduğumuz hedefler ile 2023’e yüklediğimiz vizyon çerçevesinde kutlamayı planlıyoruz. Bunun için şimdiden hazırlıklara başladık.

"Senaryoların hiçbiri ülkemizde işe yaramadı"

Oluşturulan eylem planıyla son aşamaya geldiklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “Önümüzdeki yıldan itibaren somut ürünleri ortaya konmaya başlayacak olan 100’ncü yıl kutlamalarımız aşama aşama 2023’e kadar sürecektir. Türkiye’nin gelecek çeyrek ve hatta yarım yüzyılının belirleyicisi olduğuna inandığım 2019 yılı bu vizyonun başarıya ulaşmasında kritik bir önem sahiptir. Bu çerçevede sorumluluk sahibi herkesin birikimini ve imkanlarını ülkemizin daha güçlü, daha müreffeh daha mutlu, huzurlu geleceği için seferber etmesini bekliyoruz. 2023 Türkiye’sini inşa etmek için gece gündüz çalışıyoruz, çalışacağız. Önümüze çıkartılan engelleri yıllardır neredeyse kesintisiz bir şekilde süren saldırıları Allah’ın yardımı ve milletimizin desteği ile birer birer boşa çıkartıyoruz. Küresel ve bölgesel düzeyde başarıya ulaşan projelerin, senaryoların hiçbiri de ülkemizde işe yaramadı."

"Büyüme oranının yüzde 7 olacağına inanıyorum"

Türkiye’nin asırlara varan birikimi ile dünyada devletlere örnek olmuş bir devlet olduğunu savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“Türkiye’yi, Cumhuriyetimizin 94’üncü yılını kutluyor olmamıza bakarak nevzuhur bir devlet sananlar, gerimizdeki binlerce yıllık birikimi, tecrübeyi, gücü göremediler. Türkiye bir kabile devleti değildir. İlk çeyrekte 5,1 büyüme gösterdi Türkiye. Yıl sonu itibarıyla bu büyüme oranının Allah’ın izniyle yüzde 7’yi bulacağına inanıyorum. Şu andaki gidiş oraya. İhracatımızda inşallah yakaladığımız 157-158 milyar dolarları yeniden yakalayacağız, daha üzerine çıkacağız. Merkez Bankamızdaki döviz rezervini bir ara 135 milyar dolara kadar çıkarmıştık, şu anda 116-117 milyar dolardayız. Ama yeniden 135 milyar dolarlara ulaşacak ve onları da aşacağız. 2013’te IMF’ye olan borcumuzu sıfırladık. Şimdi onlar bizden borç istiyor. Böyle bir noktaya geldik. ‘Zor oyunu bozar’ derler. Milletimizle bir olup bu oyunu bozacağız. Karşımızdakiler, Demokrasi ile hareket ediyorlarsa demokrasinin kuralları ile bozacağız. Hakka hukuka uygun hareket ediyorlarsa hukukun kuralları ile bozacağız. Karşımızdakiler bunların hiçbirine uymuyorsa o zaman bu oyunu zorla bozacağız. Bizim kitabımızda esaret, köle olmak yoktur. Bizim için özgürlük her şeyin başıdır.”

Erdoğan, konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini de açıkladı.

Resepsiyona kimler katıldı?

Resepsiyona, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve eşi Şule Akar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kuvvet komutanları, Başbakan yardımcıları, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski Başbakan Tansu Çiller, Bakanlar Kurulu üyeleri, milletvekilleri, yüksek yargı organları başkanları, şehit yakınları ve gaziler, Doğan Yayın Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı, Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Suna-İnan Kıraç Vakfı Başkan Yardımcısı İnan Kırıç, işadamı Halit Cıngıllıoğlu, Doğan Haber Ajansı Genel Müdürü Rıfat Akkaya, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, yazarlar Abdülkadir Selvi, Fatih Çekirge ve Vahap Munyar, Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş, Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik, Doğan Haber Ajansı Ankara Temsilcisi Ümit Kozan da resepsiyona katıldı.

Resepsiyona ‘Diriliş Ertuğrul Gazi’ dizisinin ekibi de katıldı

Azınlık cemaatlerinin temsilcilerinin de bulunduğu resepsiyonda, Hülya Koçyiğit, Bedia Akartürk, Metin Şentürk, Mustafa Keser ve Orhan Gencebay’ın da aralarında bulunduğu sanat ve spor camiasından katılan isimler arasında ye aldı.

Davetliler arasında, Bursa’da meyve bahçelerinden geçerken hamile eşi için ağaçtan erik ve kayısı kopartan ve meyvelerin parasını ağaca asan minibüs şoförü Soner Kaya da yer aldı. Ağaca, 5 lira ile birlikte “Hayırlı bayramlar abi. Kayısı ve erikten aldık. Hakkını helal et. Eşim hamile…” notunu bırakan Kaya’ya Ahilik Beratı da verilmişti.

Yine davetliler arasındaki dikkati çeken bir başka isim ise anne keçi ve yavrusunu sırtlayan ‘Rizeli Heidi’ lakaplı Hamdu Sena oldu. İbrahim Tatlıses de resepsiyona katılan ünlülerdendi.

Malatya’da temizlik işçisi olarak çalıştığı tekstil fabrikasında iplik üretiminden makinelerin bakımına kadar her şeyi öğrenerek, kumaş fabrikası kuran Şehriban Şahin’de resepsiyona katıldı.

Muş’ta toprağa gömülü patlayıcıların yerini tespit edebildiği söylenen drone tasarlayan ortaokul öğrencisi Mert Delibalta da resepsiyona davetliler arasında ilgi gördü.

Zonguldak’ta bindikleri otobüste “kirlenmesin” diye koltuğa oturmayan madenciler ve engelli yeğenine 40 yıldır annelik yapan Pakize Memiş, Külliye’deki resepsiyona katılanlar arasındaydı.

Erdoğan’ın resepsiyona davet ettiği isimler arasında girişimciler de yer aldı. Aydın’ın Kuyucak ilçesinde kuru inciri farklı şekilde kurutarak incir cipsini geliştiren anne-kız girişimciler Semra ve Gizem Ünal da Külliye’ye davet edilenler arasındaydı. Eşinin yol kenarındaki tezgâhta satamadığı yaş incirleri, ince ince dilimleyip kurutarak değerlendiren anne-kız girişimciler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Genç Çiftçi Projesi’nden 30 bin lira hibe almıştı.

Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım da resepsiyona katılan davetlilerle ilgilendi. Başbakan Yıldırım, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı, Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı’nın yanı sara diğer davetliler ve şehit yakınlarıyla bir süre sohbet etti.

Bahçeli de katıldı

MHP Lideri Devlet Bahçeli’de resepsiyona MHP’li kurmaylarıyla katıldı. Bahçeli, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan ve Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı ile sohbet etti.