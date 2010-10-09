Erdoğan: 2020'de Çin'le ticaret hacmimizi 100 milyar dolara çıkaralım

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Ven Ciabao'yla bir araya geldi. Başbakan Erdoğan ve Ciabao daha sonra ortak bir basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Türkiye ile Çin arasındaki ticaretin TL ve Yuan ile yapılacağını açıkladı.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Çin Halk Cumhuriyeti ile ikili dış ticaret hacimine baktığımızda, 17 milyar dolar gibi bir dış ticaret hacmine sahibiz. Bugün aramızda bir takvim belirledik, bu takvime göre, 2015 yılına kadar bu ticaret hacmini 50 milyar dolara çıkaralım dedik ve ikinci bir etabı da 2020 yılına kadar koyduk, 2020 yılında da bu ticaret hacmini 100 milyar dolara ulaştıralım dedik" diye konuştu.



Erdoğan ve Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Ven Ciabao, Başbakanlık Merkez Bina’da, başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi ve soruları yanıtladı.



Görüşmelerin çok verimli bir şekilde geçtiğini ifade eden Başbakan Erdoğan, 8 yıl aradan sonra ilk kez bir Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı’nın Türkiye’ye geldiğini, kendisinin de daha önce Çin’e yaptığı ziyaretten önemli hatıralarla döndüğünü ifade etti.



Başbakan Erdoğan, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında 8 anlaşmaya ilgili Bakanların imza koyduklarını anımsatarak, şöyle devam etti: "Ve bu ortak anlaşmaların imzalanmasıyla birlikte Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki geleceğe yönelik ilişkilerimiz çok daha farklılık kazanmış oluyor. Özellikle ulaştırmada bildiğiniz gibi şu anda Eskişehir-İstanbul Hızlı Tren Hattını birlikte yapıyoruz. Aynı şekilde Ankara-Sivas birlikte yürüyor.



Bundan sonraki süreçte 4 bin 500, 5 bin kilometrelik demiryolu ağımızı, Çin Halk Cumhuriyeti ile birlikte yapmayı da hedefliyoruz. Temenni ederiz ki uygun şartlarda finansmanın temini ile bu çalışmaları birlikte yürütürüz. Bu konu da da görüşmeleri de kendileriyle ayrıca yapmış bulunuyoruz.



Tabi enerjide gerek nükleer enerji alanında, gerek termik santrallerde, gerek hidroelektrik santrallerde müşterek çalışmalar yapabileceğimizi kendileriyle konuştuk. Güzel de bir latifeleri oldu; ’Bakanlarımıza hemen talimatları verelim ve süratle bu süreci başlatalım’. Ve heyetlerarası görüşmelerde de bakanlarımıza gerekli talimatları verdik. Aynı şekilde Dışişleri bakanlarımıza da gerekli talimatları verdik ve yoğun şekilde bu çalışmaları yürüteceğiz. Ekim ayında da zaten Dışişleri Bakanımızın bir Çin seyahati de olacak. Orada da bu çalışmaları yine ele alarak süreci hızlandırmanın gayreti içerisinde olacağız."



"İlişkilerimizi stratejik işbirliği seviyesine yükseltme hususunda mutabakatımız var"

Başbakan Erdoğan, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında uzun bir geçmişe dayanan dostluk ve ilişkilerin daha kapsamlı ve derinlemesine bir sürece girmesinin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Aramızdaki şu andaki ikili dış ticaret hacmine baktığımızda, 17 milyar dolar gibi bir dış ticaret hacmine sahibiz. Bugün aramızda bir takvim belirledik, bu takvime göre, 2015 yılına kadar bu ticaret hacmini 50 milyar dolara çıkaralım dedik. Ve ikinci bir etabı da 2020 yılına kadar koyduk, 2020 yılında da bu ticaret hacmini 100 milyar dolara ulaştıralım dedik ve bu konuda da değerli meslektaşımla, mevkidaşımla mutabık kaldık. Heyetlerarası görüşmenin inanıyorum ki hedef belirlemedeki en önemli yanıydı bu. Ekonomiden sorumlu olan bakanlarımız, gerek Başbakan Yardımcım, gerekse Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanım, onlar da bu kayıtları, kendi kayıtlarına düştüler ve bu sürecin yakın takipçisi olacaklar.



Tabiki bu bağlamdaki ilişkilerimizi stratejik işbirliği seviyesine de yükseltme hususunda bir mutabakatımız var. Yeni bir adım olarak da diyoruz ki bu rakamlara ulaşırken artık bir adım daha atalım. Bu adım da ne olsun? Bütün ilişkilerimizi Türk Lirası ve Yuan bazında yürütelim. Böyle bir adımı da atalım dedik ve bu konuda da mutabık kaldık. Bu da öyle zannediyorum ki Rusya ile ilgili, İran’la ilgili bu anlamdaki adımlardan sonra en önemli adım olacak."



Kültür ve Turizm alanında atılacak ortak adımlar

Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti’nin uluslararası kuruluşlarda da örnek bir işbirliği içinde olduğunu vurgulayan Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: "Bunun artarak devam etmesini tabiki bizim en önemli arzumuz. Bir diğer önemli konu yine kültürel noktada attığımız adımlar, turizm noktasında müşterek olarak atabileceğimiz adımlar, bunları aramızda değerlendirme imkanımız oldu.



Havayolu ulaşımı var, bunu arttıralım istiyoruz, bunu kendileriyle görüştük. Bir diğer noktada da biliyorsunuz bizim Kars-Tiflis-Bakü hattıyla ilgili demiryolu ağında attığımız adım var. Fakat biz İstanbul’u Pekin’e bağlayacak adımı atma kararlılığı içerisindeyiz bunu kendileriyle paylaştık. Nitekim Marmaray 2013’de bitiyor. Marmaray’ın bitişiyle birlikte şu anda Edirne-Kars bu aradaki zaten belli bir bölgesi bitmiş olan hızlı tren hattının, bitecek olan hızlı tren hattının bunlarla tamamlanması suretiyle şimdi Modern İpekyolu’nda yeniden tesis etme imkanına kavuşmuş olacağız. Bununla ilgili de Ulaştırma Bakanlarımıza gerekli talimatları vermiş bulunuyoruz. Değerli meslektaşım bugün Ankara’dan İstanbul’a hareket edecekler ve sayın Cumhurbaşkanımıza bir nezaket ziyaretinde bulunacaklar. İstanbul’da kültür çevreleri ve iş dünyamızın temsilcileriyle bir araya gelecekler. Çin Halk Cumhuriyeti ile bu sürecin başarıyla artarak devamına olan inancımı burada tekrar ifade etmek istiyorum."

