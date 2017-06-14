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Erdoğan: 2019'a kadar kapısını çalmadık ev bırakmadan çalışmalıyız

"Bu parti hamdolsun 15 yıllık sürede yatırımları ile, her şeyi ile belli mesajları verdi, veriyor"

14 Haziran 2017 00:50

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara il teşkilatı iftar buluşmasında konuştu. Erdoğan konuşmasında “2019 seçimlerine kadar kapısını çalmadık ev, sıkmadık el, tebessüm etmedik yüz bırakmadan çalışmalıyız” diye konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Yatırımlarımızla, hizmetlerimizle, Cumhur ile Cumhuriyeti buluşturduk.

Bu çarpıklık milletle, milletin değerleri ile, tarihi ile, kültürü ile uğraşmaktan, millete hizmet getiremeyenlerin eseridir.

15 Temmuz'da kendini tankların önüne siper eden milletimle gurur duyuyorum.

15 Temmuz gösterdi ki Ankara Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesini yürüten ve göğüsleyen bir şehirdir.

2019 seçimlerine kadar kapısını çalmadık ev, sıkmadık el, tebessüm etmedik yüz bırakmadan çalışmalıyız.

Bu parti hamdolsun 15 yıllık sürede yatırımları ile, her şeyi ile belli mesajları verdi, veriyor. Daha çok çalışmamız, daha güzelini yapmamız gerekiyor

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