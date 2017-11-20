Erdoğan: 2019 kırılma noktasıdır, artık her şey eskisi gibi olmayacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2019'un kırılma noktası olacağını belirterek,,"2019 unutmayın bir kırılma noktasıdır. Mart 2019'da belediye seçimlerini yapacağız, Kasım 2019'da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bir reform, inşallah bunu gerçekleştireceğiz. Artık her şey eskisi gibi olmayacak" dedi.

Erdoğan, Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos'ta PKK'lılar sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün ailesini ziyaretinin ardından vatandaşlara hitap etti.

Eren Bülbül'ün ailesini ziyaret etme sözü verdiğini ve bunu yerine getirdiğini ifade eden Erdoğan, "Buralar hep şehit toprağı ve şehitlerimizin en yoğun olduğu yerler buralar. Bu şehadetler, 'Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.' diyerek bu yolda yürüdük ve yürüyoruz. Rabbim inşallah bizlere de bu makamı lütfetsin" diye konuştu.

Erdoğan, alandakilere, "Biz sizi sevdik, biliyorum ki siz de bizi bu yola çıktığımızdan beri çok sevdiniz. Sizler bizi hiç yalnız koymadınız ve bu yolda beraber yürüdüğümüz sürece de Allah'ın izniyle kimse bu ülkenin bileğini bükemeyecek." sözleriyle seslenerek, "Hiç endişeniz olmasın, şuradan şöyle bir ses gelmiş, acaba şu ülke, bu kuruluş ne der, hiç kafanızı buna takmayın. Şuna bakın, Allah ne der." dedi.

"Bir an önce bu işi bitirmesi lazım"

Erdoğan, gelişmeyi bölge halkının çok yakından yaşadığını, gördüğünü vurgulayarak, bugünkü konuşmaları sırasında bir müjdeyi açıkladığını anımsattı. Alandakilere "Neydi o müjde biliyor musunuz?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın "doğalgaz" yanıtı üzerine, "Zaten doğalgaz gelmediyse biz yanmışız. Hemen gelecek?" dedi. Çalışmaların başladığını belirten Erdoğan, "Ama bu bile geç, onun için damada da söyleyeceğiz, hemşehriniz. Bir an önce bu işi bitirmesi lazım." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"İnşallah bu yolda 2019 unutmayın bir kırılma noktasıdır. Mart 2019'da belediye seçimlerini yapacağız, Kasım 2019'da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bir reform, inşallah bunu gerçekleştireceğiz. Artık her şey eskisi gibi olmayacak, daha değişik bir sürecin içerisine gireceğiz ve bu sürece damgayı şu karşımdaki topluluk vuracak. Ben sizde bunu görüyorum.

Eren bizim kalbimizde, bütün şehitler bizim kalbimizde. Şehitlerimizle beraber yaşıyoruz, beraber yaşayacağız ama ben siz kardeşlerime diyorum ki bütün kardeşlerime, şurada 16 ayımız var, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Her yere AK Parti'nin şu ana kadar icraatlarını anlatmaya var mıyız? Biz birliğin partisiyiz, beraberliğin partisiyiz, kardeşliğin partisiyiz, ayrılığın gayrılığın değil.

Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız."

Halka hitabın gerçekleştiği, şehit Eren Bülbül'ün ailesinin evinin de bulunduğu sokaktaki binalarda "Kalbimizde yaşayacaksın, iyi ki varsın Eren", "Eren Bülbül Maçka seni unutmayacak", "Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun", "Dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Maçka'mıza hoş geldiniz" şeklindeki pankartlar dikkati çekti.

Maçka ziyaretinde, Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal, Çiğdem Karaaslan, Ravza Kavakçı Kan, milletvekilleri, Trabzon Valisi Yücel Yavuz ve belediye başkanları eşlik etti.