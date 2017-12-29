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Erdoğan 2018 bütçesini onayladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu’nu onayladı

29 Aralık 2017 15:23

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu’nu onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu’nu onayladı.

Erdoğan, Anayasa’nın 89. maddesinin birinci fıkrası ile 104. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, 7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 7067 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu'nu yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi. 

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İnan’ı, Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Karasar’ı atadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mütevelli heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine, Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kenan İnan’ı, Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Ali Karasar’ı atadı. Erdoğan, rektör atamalarını Anayasa’nın 130’uncu ve Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddeleri uyarınca gerçekleştirdi

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