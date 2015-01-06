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Erdoğan 2014: Kobani düştü düşecek Erdoğan 2015: Ne oldu, Kobani düşmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Ekim'de 'Kobani düştü düşecek' demişti

06 Ocak 2015 15:53

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Sayın ABD Başkanı ile bir görüşmemiz oldu. Neden Kobani, Ayn El Arab diye sordum. Sizin için neden stratejik? Dedi ki, ‘Biz oraya mühimmat vermesek, Kobani 2 günde düşer.’ Ne oldu? Kobani düştü mü? Düşmedi. Attıkları mühimmatın da çok az bir kısmı ulaştı” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda büyükelçilere verdiği yemekte konuştu.

7 Ekim 2014’te IŞİD saldırısı altındaki Kobani’deki direnişle ilgili olarak “Şu anda Kobani'de düştü, düşüyor” diyen Erdoğan, bugünkü (6 Ocak 2014) konuşmasında “Niye Kobani? Sayın ABD Başkanı ile bir görüşmemiz oldu. Neden Kobani, Ayn El Arab diye sordum. Sizin için neden stratejik? Dedi ki, ‘Biz oraya mühimmat vermesek, Kobani 2 günde düşer.’ Ne oldu? Kobani düştü mü? Düşmedi. Attıkları mühimmatın da çok az bir kısmı ulaştı” diye konuştu.

 

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