Erdoğan, 2012'de "Kısa süreli sınır ihlali hiçbir zaman saldırı nedeni olamaz'' demişti

Türkiye'nin 17 saniyelik hava sahası ihlali yapan Rus savaş uçağını düşürmesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, başbakanlığı döneminde 2012 yılı Temmuz ayında sınırda Suriye tarafından düşürülen F4 jeti ile ilgili söylediği bir sözü akıllara getirdi. Haberdar'dan İlhan Tanır'ın haberine göre, Erdoğan, 26 Temmuz 2012 tarihinde, Türk F4'ünün düşürülmesine tepki olarak, BBC'ye yansıyana göre şunu söyledi:

"Kısa süreli sınır ihlali hiçbir zaman saldırı için neden olamaz.''

Genelkurmay Başkanlığı ve Cumhurbaşlanlığı Rus savaş uçağının Türk sınırını 17 saniyeliğine geçtiği ve 19 kez ikaz edilmesine rağmen ihlale devam ettiği gerekçesiyle Türkiye tarafından düşürüldüğü açıklamıştı.