Erdoğan: 2 milyon dar gelirli aileye 1000 Türk Lirası nakit destek verilecek; kredi kartı ödemeleri haziran sonuna kadar ertelenebilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs salgını nedeniyle hazırlanan ekonomi paketleri kapsamında '2 milyon dar gelirli aileye 1000 Türk Lirası nakit destek verileceğini ve kredi kartı ödemelerinin haziran sonuna kadar ertelenebileceğini' söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs salgını nedeniyle alınan "tedbirleri ve ekonomik destek paketlerini" Twitter hesabından hazırlanan bir görselle paylaştı.

Erdoğan'ın, "İlk günden itibaren Koronavirüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkânlarımızla milletimizin yanında yer aldık. Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz. Biz güçlü bir Milletiz, hep birlikte başaracağız" notuyla paylaştığı paket ve tedbirlerden öne çıkanlar şöyle: