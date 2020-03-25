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Erdoğan: 2 milyon dar gelirli aileye 1000 Türk Lirası nakit destek verilecek; kredi kartı ödemeleri haziran sonuna kadar ertelenebilecek

25 Mart 2020 18:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs salgını nedeniyle hazırlanan ekonomi paketleri kapsamında '2 milyon dar gelirli aileye 1000 Türk Lirası nakit destek verileceğini ve kredi kartı ödemelerinin haziran sonuna kadar ertelenebileceğini' söyledi.
 
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs salgını nedeniyle alınan "tedbirleri ve ekonomik destek paketlerini" Twitter hesabından hazırlanan bir görselle paylaştı. 
 
Erdoğan'ın, "İlk günden itibaren Koronavirüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkânlarımızla milletimizin yanında yer aldık. Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz. Biz güçlü bir Milletiz, hep birlikte başaracağız" notuyla paylaştığı paket ve tedbirlerden öne çıkanlar şöyle: 
  
-2 milyon dar gelirli aileye 1000 Türk Lirası nakit destek verilecek.
-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na düzenli aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarılacak.
-En düşük emekli aylığı 1500 liraya çıkarılacak.
-KOBİ'lerin KOSGEB ödemeleri 30 Haziran'a ertelenecek
-Yerli dezenfektan, koruyucu elbise gözlük ve maske üreten firmalara 6 milyon TL destek verilecek.
-3 ay ödemesiz, 12 ay vadeli 25 bin TL limitli 'esnaf kart' desteği verilecek.
-İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 'işe devam kredi desteği' hayata geçirilecek.
-Nakit akışı bozulmadan firmalara gerektiğinde ilave finansman desteği verilecek.
-Kredi kartı ödemeleri haziran sonuna kadar ertelenebilecek.

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