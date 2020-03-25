Erdoğan: 2 milyon dar gelirli aileye 1000 Türk Lirası nakit destek verilecek; kredi kartı ödemeleri haziran sonuna kadar ertelenebilecek

-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na düzenli aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarılacak.
-En düşük emekli aylığı 1500 liraya çıkarılacak.
-KOBİ'lerin KOSGEB ödemeleri 30 Haziran'a ertelenecek
-Yerli dezenfektan, koruyucu elbise gözlük ve maske üreten firmalara 6 milyon TL destek verilecek.
-3 ay ödemesiz, 12 ay vadeli 25 bin TL limitli 'esnaf kart' desteği verilecek.
-İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 'işe devam kredi desteği' hayata geçirilecek.
-Nakit akışı bozulmadan firmalara gerektiğinde ilave finansman desteği verilecek.
-Kredi kartı ödemeleri haziran sonuna kadar ertelenebilecek.