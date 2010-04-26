Erdoğan: 2. Girişimcilik Zirvesi Türkiye'de olsun

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ABD'nin başkenti Washington'da bugün başlayan Girişimcilik Zirvesi'ne Türkiye'den katılan heyet arasında yer alan Deulcom International'ın CEO'su Baybars Altuntaş, ABD Başkanı Barack Obama'ya, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvenin ikincisinin Türkiye'de yapılması teklifini içeren mektubunu vereceklerini söyledi.

Obama'nın, Müslüman dünyasıyla daha yakın işbirliği yapmak istediklerine yönelik geçen yıl Mısır'ın başkenti Kahire'de yaptığı konuşmanın ardından ilk adım bugün atılıyor. Washinton'un ev sahipliğinde, 150 ülkenin katılacağı Girişimcilik Zirvesi, iki gün sürecek.

Erdoğan'ın bu zirveye çok önem verdiğini belirten Altuntaş, "Anayasa görüşmeleri dolayısıyla çok yoğun programı olmasına rağmen, bu programının içinde dahi girişimcilik konusunda Başkan Obama'ya bir mektup iletilmesini arzu etti ve bizzat mektup yazdı. Başbakan Erdoğan, gelecek zirvenin Türkiye'de düzenlenmesini istiyor. Bu da Türk ve bölge girişimcileri için çok güzel bir haber" dedi.

Altuntaş, artık girişimcilerin de "diplomatik misyonu" olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Başbakan Erdoğan'ın, mektubunu Obama'ya bir girişimciyle göndermesi, gerçekten girişimcilerin diplomaside üstlenmiş oldukları role dikkati çekiyor. Mektup, büyükelçilik kanalıyla da gönderilebilirdi, çok klasik bir yaklaşım olurdu. Bu yaklaşımla, Başbakan Erdoğan, çok önemli bir vizyonu ortaya koymuş oldu; 'Ben Türk girişimcisine güveniyorum' dedi. Başbakan Erdoğan'ın, girişimcinin gücünü herkesin mutlaka anlaması gerektiğine vurgu yaparak benim şahsımda bu mektubu Obama'ya göndermesi, ülkemiz girişimcileri açısından çok gurur verici."

TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK ENSTİTÜSÜ KURULMASI DÜŞÜNCESİ VAR

Öte yandan, zirvede, ikili temaslarda da bulunacaklarını da belirten Altuntaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amaç gelecek zirvenin Türkiye'de yapılması konusunda fikir alış verişinde bulunmanın yanı sıra, acaba Orta Doğu'da bir girişimcilik enstitüsü kurulması, bu enstitünün sadece Türkiye'deki değil, ABD ve Orta Doğu'daki girişimciliği destekleyen birimleri bir araya getirerek bir şemsiye altında toplaması ve bununla girişimciler için daha aktif bir çalışmanın nasıl yapılabileceği gibi soruların cevabını arayan görüşmelerimiz olacak. "



CNN ZİRVEYİ TÜRK GİRİŞİMCİ İLE DEĞERLENDİRECEK

Altuntaş, Çarşamba günü CNN International'da da zirvenin sonucunu değerlendireceğini belirterek, "250 girişimcinin davet edildiği zirvede, CNN International'ın sadece bir Türk girişimcisinden zirvenin özetini alacak olmasından, kendim ve ülkem adına gurur duyuyorum. Görüşmede, zirvenin özetinin bizden alınmak istemesi, sanıyorum dünya medyasının da Türk girişimciler hakkında çok olumlu görüşünün olduğunu gösteriyor" dedi.