-ERDOĞAN 2 GAZETEDEN TAZMİNAT KAZANDI ANKARA (A.A) - 17.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Sözcü gazetesinden 5 bin TL, Ortadoğu gazetesinden ise 2 bin TL manevi tazminat kazandı. Erdoğan'ın, Sözcü gazetesi aleyhinde açtığı dava, Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü. Davanın karar duruşmasına, Erdoğan'ın avukatı Muammer Cemaloğlu ile Sözcü gazetesinin avukatı Meral Akkuş katıldı. Avukat Cemaloğlu, daha önceki beyanlarını tekrarlayarak, davanın kabul edilmesini talep etti. Avukat Akkuş ise davanın reddini istedi. Yargıç Mahmut Ülgey, davayı kısmen kabul ederek, Sözcü gazetesinin, Erdoğan'a yasal faiziyle birlikte 5 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Davanın dilekçesinde, Sözcü gazetesinde, 9 Temmuz 2010 tarihinde yayınlanan haberde yer alan iddiaların gerçek dışı olduğu ve Erdoğan'ın ''kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu'' ileri sürülmüştü. Dilekçede, gazeteden, yasal faiziyle birlikte 50 bin TL manevi tazminat talep edilmişti. -ORTADOĞU GAZETESİNDEN TAZMİNAT- Başbakan Erdoğan'ın ve AK Parti'nin, Ortadoğu gazetesi ile MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Abbas Bozyel aleyhinde açtığı dava da Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Erdoğan'ın avukatı Cemaloğlu ile Ortadoğu gazetesi ve Bozyel'in avukatı Hamit Kocabey katıldı. Avukat Cemaloğlu, davanın kabul edilmesini isterken, avukat Kocabey ise reddini talep etti. Yargıç Mehmet Cengiz Çifçi, davayı kısmen kabul ederek, gazete ve Bozyel'in, yasal faiziyle birlikte Erdoğan'a ve AK Parti'ye 2'şer bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Davanın dilekçesinde, Ortadoğu gazetesinde, 13 Eylül 2010 tarihinde yayınlanan ve Bozyel tarafından kaleme alınan köşe yazısında, ''Başbakan Erdoğan'ın kişilik haklarına, AK Parti'nin ise tüzel kişiliğine saldırıda bulunulduğu'' ileri sürülerek, her bir davacı için 10'ar bin TL olmak üzere toplam 20 bin TL manevi tazminat talep edilmişti.