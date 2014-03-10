Erdoğan: 17 Aralık, çözüm sürecini ortadan kaldırmak için planlandı

Başbakan Tayyip Erdoğan partisinin düzenlediği mitingte Ağrı'da vatandaşlara seslendi. "Barış sürecini baltalamak istediler" diyen Erdoğan, "Başaramadılar. Kardeşliğimizi bozamadılar. 17 Aralık ve 25 Aralık'ı da çözüm sürecini ortadan kaldırmak için yaptılar. Çünkü çözüm süreci kalıcı olursa Türkiye'ye kimse tutamaz" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

12 Haziran'da Ağrı bize güvendi ve Türkiye'nin üzerinde bize oy verdi. Biz hiçbir zaman size ihanet etmedik. Biz babalar, analar ağlamasın dedik. Bu barış sürecini durdrumak istediler. 77 milyon Nevruz'u büyük bir coşkuyla kutladık. Geçen Nevruz'dan bu yana hiçbir şehir gelmedi. Geçen nevruz'dan bu yana kan akmıyor. Yüreklere ateş düşmüyor. Doğu'nun Güneydoğu'nun çehresi değişiyor. Artık kepenkler kapanmıyor. Benim çiftçi kardeşim Ağrı Dağı'na gidebiliyor. Bu kardeşliği hep beraber koruyacağız. Bu baharın sönmesine hep birlikte karşı duracağız. Tüm sorunlarımızı siyasetle çözeceğiz.

12 yıl önce Ağrı'ya gelseler devlet Mem u Zin'i basacak deseler inanır mıydınız? İnsanlar kendi dillerinde konuşacaklar deseler inanır mıydınız? Televizyon'da 24 saat kürtçe yayın yapılacak derseler inanır mıydınız? Ağrı'da havalimanını yaptık.

Barış sürecini baltalamak istediler. Başaramadılar. Kardeşliğimizi bozamadılar. 17 Aralık ve 25 Aralık'ı da çözüm sürecini ortadan kaldırmak için yaptılar. Çünkü çözüm süreci kalıcı olursa Türkiye'ye kimse tutamaz.

Bu alçakça saldırıya geçit vermedik. En büyük yolsuzluk hırsızlık milli irade hırsızlığıdır. Bize bu iftirayı atanlar aslında Milli iradeyi çalarak yolsuzluğun en büyüğünü yapmak istediler. Biz bu milletin bir kuruşunu yedirmedik yedirmeyiz. Bizim için Menderes'in adını ağzına almaya hakkı yok diyor. işte yüzsüzlük budur. Ağrı'da gerçi bu zatı konuşmaya gerek yok. O ayrı bir konu da... Çünkü zaten Ağrı'da bunun yeri yok. Belki siyasi hayatında bilmiyorum Ağrı'ya hiç geldi mi! Bunlar Ağrı'nın adresini bilmezler. Haritada yerini gösteremezler.

Menderes'e ağır iftiralar atan yolsuzlukla hırsızlıkla suçlayan kim? CHP... 27 Mayıs darbesini alkışlayan kim? CHP... Menderes'e hakaretler eden kim? CHP...



Menderes hiç şaibeli konumda olmadı diyor. Atmadığınız iftira kalmadı. Darbeden sonra bile alçakça iftira attınız yetmedi idam ettiniz. Şimdi de çıkmışlar arsızca pişkince güya bize Menderes'i anlatıyorlar. CHP tarihinin en kötü yönetimini yaşıyor. Gelirken bir genç önüme çıktı. Dedi ki "Başbakanım son günlerde 17 aracı burada yaktılar" dedi. Şimdi bu olayların kaynaklarını biz biliyoruz.

Bu ülkede seçimi baskı altına alanlara sizin iradeniz 20 gün sonra en güzel cevabı verecektir. 20 gün gece gündüz demeden çalışmaya var mıyız?

Ben belediyeciyim. İstanbul'u nereden aldık nereye getirdik. Şimdi Ağrı'da da aynısını yapacağız. Dün Şanlıurfa'da 100 bini aşkın insan vardı. Oradan Suruc'a geçtik. Orada da hamdolsun 20 bin insan meydandaydı. Bir aşktır gidiyor. Durmak yok... Yola devam.. .

Bizim yürüyüşümüzü montajlarla dublajlarla durduramazlar. Siz ne derseniz o olur. Birilerinin değil milletin dediği olacak.



Milli gelirimiz 230 milyar dolardı. Şu anda 820 milyar dolar oldu. Şimdi 30 Mart'ta oylarımızı Ahmet'e Mehmet'e Hasan'a Hüseyin'e vermiyoruz. Oylarımızı AK Parti'ye veriyoruz. Çünkü bu paralel yapı ve yandaşları AK Parti'yi çökertebilmek için gayret içindeler. Ama onlara milli irade olarak sandıkta benim aziz milletim en büyük dersi verecek ben buna inanıyorum.

Bunlar ekonomiyi batıracağız dediler fakat batıramadılar. Çok borç var dediler... Biz göreve geldiğimizde 100 liranın 73 lirası borçtu. Şimdi 100 liranın 35 lirası borç. Devletin borçlanma faizi yüzde 63 idi. Şimdi tek haneli rakamda. Bunlar benim halkımın cebinde kalıyor. Benim çiftçim Zİraat bankasından yüzde 59 fazile kredi alıyordu. Şimdi yüzde 5.. Esnaf yüzde 46 ile faiz alıyordu şimdi yüzde 5...

Ne CHP, Ne MHP ne de BDP'nin bunlarla alakası yok... Zaten BDp'nin hiçbir şeyle alakası yok. Tamamen ideolojik siyaset yapıyorlar. Siz şimdi bu seçimde hizmet siyasetine mi oy vereceksiniz yoksa ideolojik siyasete mi oy vereceksiniz!



Şimdi çıkmış Pensilvanya mesajlar atıyor. Bilmiyorum burada da uzantıları var mı? Yok değil mi? Güzel... SMS'ler atıyorlar. AK Parti'ye oy vermeyin kime verirseniz verin. Fakat unutmayın. Yalancının mumu yatsıya kadar. Ama bununki yatsıya kadar bile yanmadı erken söndü. Şimdi istiyorum ki 30 Mart'ta buna tam anlamıyla mührü vuralım. CHP ve mHP'yi de kötü aldattı ha... Elimizde dosyalar var dediler. Kasetler var montajlar var hükümeti devireceğiz ekonomiyi batıracağız çözüm sürecini durduracağız dediler. Üç kafadar yola çıktılar ama yolu şaşırdılar. Ellerindeki malzemeler fos kasetler korsan çıktı. Darbeyi ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Bunlar günü idare ederken biz hizmette yola devam ettik. Elinizde ne varsa koyun ortaya dedim. Abdestinden şüphesi olmayanın namazından şüphesi olmaz. 30 Mart'ta kasetler değil millet konuşacak millet!



Bu benim Ağrı'ya siyasi hayatımda 24'üncü gelişim. Her mitingimiz elhamdulillah tarihi bir coşkuyla yaşandı. Burada biz akşamın karanlığında da miting yaptık. Beraber bu yolda yürüdük gece demeden gündüz demeden... Gideceğiz gündüz gece hiç endişe etmeyin. İnşallah daha farklı reformlar ve demokratik haklarla geleceği inşa edeceğiz. 30 Mart'ta vereceğiniz oylar kişilere değil AK Parti'ye vereceğinzi oylardır. Çünkü bu seçim adeta bir genel seçimdir. Bu bakımdan diyorum ki şu kalan 20 günde aman ha çok çalışalım. Kapı kapı dolaşalım inşallah. Bildiklerimizi bilmeyenlere anlatalım.