Erdoğan: 16 yıllık iktidar dönemimizde yolda kalan, yolunu şaşıran arkadaşlarımız da oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP'deki metal yorgunluğa kendisinin de şahit olduğunu belirterek " Teşkilatlarımız içinde ciddi bir metal yorgunluğuna maalesef ben de şahit oluyorum. Bu süreçte elbette yolda kalan, yolunu şaşıran arkadaşlarımız da oldu. AK Parti'nin en önemli özelliği kendini yenileyebilme özelliğinin olmasıdır. " dedi.

2019 seçimleri için için yüzde 50 artı 1 oy alınması gerektiğini belirten Erdoğan, "Netice ve zafer için mutlaka yüzde 50 artı 1 oy almamız gerekiyor. Cumhurbaşkanlığımda rahat icraat yapabilmek, Meclis'te büyük çoğunluğa sahip olmak büyük önem arz ediyor. Bu yüzden 2019 seçimleri çok önem arz ediyor. " şeklinde konuştu.

Giresun İl Danışma Kurulu'nda konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"20 yıl önce birisi size gelip denizin üzerine böyle bir havalimanı yapılacak dese inanır mıydınız? Biz yaptık, sizlerin de hizmetine sunduk. Biz, CHP zihniyeti gibilerin akıllarının alamayacağı işleri ülkemizde gerçekleştirdik. Onların hayallerinin bile ulaşamayacağı yere elhamdülillah ulaştık. Asıl bundan sonra yapılacaklar üzerinde kafa yormalıyız. Milletvekillerimizi, bakanlarımızı, bürokratlarımızı çalıştırmalıyız.

AK Parti teşkilatlarımız, 16 yıllık parti, 15 yıllık iktidar dönemimizde durmaksızın, dinlenmeksizin kesintisiz bir mücadele içerisinde olduk. Bu süreçte elbette yolda kalan, yolunu şaşıran arkadaşlarımız da oldu. AK Parti'nin en önemli özelliği kendini yenileyebilme özelliğinin olmasıdır.

Netice ve zafer için mutlaka yüzde 50 artı 1 oy almamız gerekiyor. Cumhurbaşkanlığımda rahat icraat yapabilmek, Meclis'te büyük çoğunluğa sahip olmak büyük önem arz ediyor. Bu yüzden 2019 seçimleri çok önem arz ediyor. Yandım, piştim.

Birlikte yaşadığımız bu seçimlerden gereken dersleri çıkarmazsak 2019'da işimiz gerçekten çok zor demektir. AK Parti demek Türkiye demektir.

15 yıldır girdiğimiz her seçimi kazandık, kesintisiz şekilde iktidarda kaldık. Teşkilatlarımız içinde ciddi bir metal yorgunluğuna maalesef ben de şahit oluyorum. Milletimizin de tespitidir. 16 Nisan'da alınan yüzde 51,4 oy AK Parti oyu değildir. Aynı şekilde Hayır'cıların aldığı yüzde 48,6 oy da sadece CHP'nin oyu değildir. Onlara en güzel cevabı inşallah 2019'un Mart'ında vereceğiz. Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Buna hazır mıyız? 2019 seçimleri öncesinde teşkilatlarımızdan başlayarak partimizde ciddi bir yenilenmeyi, değişimi hayata geçirmekte kararlıyız. AK Parti'nin belirli kişilerin, grupların tasallutuna girmemesi için bu değişimi en sağlıklı şekilde yönetmemiz gerekiyor.

"Giresun'a bu oranlar hiç yakışmaz"

Merkez ilçe bir ayağa kalksın bakayım. Bulancak'ı göreyim. Bulancak merkez ilçeden daha fazla. Teşekkür ediyorum. Çamoluk'u göreyim. Az az, çok az. Doğankent iki kere yazılmış, onun için iki kere okudum.

Giresun ana kademeyi ayakta göreyim. Tüm ana kademe. Kadın kolları, gençlik kolları bir göreyim. Önüme koydukları kağıtta maalesef Görele gibi bir ilçeyi unutmuşlar ama ben unutmamalıydım. Bana göre bu Görele az. Kardeşlerim, bizler Cumhurbaşkanlığı seçiminde burada yüzde 66 oy aldık. Fakat, 1 Kasım 2016'da bu oy yüzde 63'e düştü. Referandumda yüzde 61'e düştü. Ben diyorum ki, Giresun'a bu oranların hiçbiri yakışmaz. 2019'da Giresun'un sandıkları patlatması gerekir. Bunun için de gerçekten çok terlememiz, çok çalışmamız gerekiyor. Ben aynı zamanda İl Başkanımız Hasan Ali Tütüncü kardeşime de rabbimden şifalar diliyorum.