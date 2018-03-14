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Erdoğan 15 yıldır zirvedeydi; Google'da en çok aranan parti lideri kim oldu?

Analytics verilerine göre en çok aranan lider Temel Karamollaoğlu oldu

14 Mart 2018 18:01

Google'da 15 yıl boyunca en çok aranan lider olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerini Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'na bıraktı. Karamollaoğlu, arama motoru Google'da da en çok aranan siyasi lider oldu.

Milli gazetede yer alan habere göre, Google'ın arama sonuçlarının takip edilmesine imkan veren uygulaması Analytics verilerine göre 6-7 Mart tarihleri arasında en çok aranan lider Temel Karamollaoğlu oldu.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, söz konusu tarihlerde internet aramalarında AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i geride bıraktı.

Öte yandan Karamollaoğlu, sosyal paylaşım platformu Twitter'da da son süreçte hakkında en çok bahsedilen isimlerin başında geliyor.

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Temel KaramollaoğlugoogleanalyticsErdoğanSiyasi parti lideri

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