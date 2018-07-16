Erdoğan: 15 Temmuz tüm Türkiye'nin zaferidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'un "yeniden diriliş" olduğunu ifade ederek, "15 Temmuz tüm Türkiye'nin zaferidir. 15 Temmuz'u asla unutturmayacağız, unutmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması"nın gerçekleştirileceği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluşturulan alanda konuştu.

Erdoğan, "Şüphesiz hiçbir zafer altın tepside sunulmaz. Bugün hem derin bir kederi hem de büyük bir gururu aynı anda yüreğimizde hissediyoruz. Bu zafer, milletimizin direnişi yanında o gece tanklara, uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin cesaretinin sonucudur" ifadesini kullandı.

"15 Temmuz gecesi sokaklardaki vatandaşlarımız Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Çerkez... Her bir mezhepten, meşrepten, her bir etnik gruptan herkes buradaydı. Sağcısı solcusu, zengini fakiri, muhalefeti iktidarı yoktu. Ay yıldızlı bayrağın altında toplanan aziz milletimiz vardı" şeklinde konuştu.

"15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklar karşısında kanlarıyla destan yazan, ezanımıza, bayrağımıza, bağımsızlığımıza sahip çıkan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şüphesiz hiçbir zafer altın tepside sunulmaz. Bugün hem derin bir kederi hem de büyük bir gururu aynı anda yüreğimizde hissediyoruz" diyen Erdoğan, " Bu zafer, milletimizin direnişi yanında o gece tanklara, uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin cesaretinin sonucudur. 16-17 yaşındaki daha gencecik fidanları toprağa vermenin üzüntüsü yaşarken ülkemizi kurtarmanın onurunu yaşıyoruz. Tarihimizde yaşanan her zaferin ardından fedakarlık vardır. Kurtuluş savaşına bu milletin istikbali için binlerce şehidin kanı döküldü. 1923 şafağı anaların bu hissiyatla cepheye gönderdiği binlerce kınalı kuzunun mezar taşları üzerine söktü. Silah ve bomba seslerinin gecenin karanlığını deldiği o gece Türk milleti cesareti, dirayeti ve mücadelesiyle bu topraklarda Çanakkale ruhunun, Kuvayı Milliye şuurunun halen diri olduğunu göstermiştir" şeklinde konuştu.

15 Temmuz'un tüm Türkiye'nin zaferi olduğunu belirten Erdoğan, " Bu millet, FETÖ eliyle Türkiye'nin hizaya sokulmasına, terbiye edilmesine, müstemlekecilerin uydusu haline getirilmesine izin vermemiştir. Ben bu milletin bir ferdi olmakla iftihar ediyorum. Bu zaferin sahibi 81 milyonun tamamıdır. Nasıl istiklal harbimiz ülkemizde yeni bir dönemi başlatmışsa 15 Temmuz da Türkiye’nin önünde yeni kapılar araladı. Bu dayanışma iklimi başta terör ve vesayetle mücadele olmak üzere Türkiye’yi tüm cephelerde güçlendirdi. 7 Ağustos’ta Sayın Bahçeli ile başladığımız yürüyüşü hamdolsun Cumhur İttifakı ile devam ettirdik. Aynı kararlılıkla devam ettireceğiz" ifadesini kullandı.

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

15 Temmuz asla unutulmayacak ve unutturmayacağız, o bizim için bir tarihe kayıttır. Yeni yönetim sistemiyle, Türkiye'nin tüm dünyada sıçrayışını hep birlikte göreceğiz.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki progama binlerce kişi katıldı

Program, Kuran ve darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenlerin isimlerinin okunmasıyla başladı.

Alanda katılımcılar çeşitli yazıların bulunduğu dövizler, pankartlar, hayatını kaybedenlerin fotoğrafları ve Türk bayrakları taşırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının ve ay-yıldızın bulunduğu, üzerinde "Başkan" yazan bayraklar da bulunuyordu.

Bu arada Kısıklı'da bir araya gelen binlerce vatandaş da tekbir ve sloganlarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüyüşe geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündüz saatlerinde Ankara'daki programında yaptığı konuşmada ise , "Ülke ve bölgemizde yaşananlardan çıkardığımız derslerle kendimize daha aydınlık bir gelecek kurmak için daha çok çalışacağız. Şunu unutmayın, bu FETÖ'nün arkasından gelenler bitmez. Onların girdiği bütün hücreleri keşfederek söküp atacağız. Durmak yok, yola devam edeceğiz" dedi.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Ankara'da 15 Temmuz darbe girişiminde ilk olarak hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret eden Erdoğan, hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki Millet Camii'nde Kuran okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun ardından 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yıl dönümünde, darbe girişiminde yaşamını yitirenlerin yakınlarıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Yemeğin ardından bir konuşma yapan Erdoğan "çok sayıda teröristi ortadan kaldırdıklarını" söyledi ve "Sadece Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 bin DEAŞ'lıyı, Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 bin 600'e yakın PKK ve PYD'liyi etkisiz hale getirdik. Terörle mücadele sınırlarımız içinde ve dışında böylesine büyük kayıplar vermek ve verdirmek kesinlikle bizim tercihimiz değildir. Devlet ve millet olarak bu mücadeleye mecbur kalıyoruz." dedi.

"Milletimizi kalkındırmak, refahımızı artırmak için kullanmamız gereken kaynaklarımızı terörle mücadeleye tahsis etmek zorunda kalıyoruz." diye konuşan Erdoğan "Terör örgütlerinin ısrarla üzerimize salınmasının gerisindeki amaçlardan birisinin bu olduğunu da bildirlerini" söyledi ve " "İşte bu kısır döngüyü kırmak için son yıllarda terörle mücadele stratejimizi değiştirdik. Artık tehlikenin kapımıza dayanmasını beklemiyoruz. FETÖ'nün de tek hedefi ülkemizin birliğidir, beraberliğidir. " dedi.

"Sahada karşılarından duramayanların, diplomasi, siyaset, ekonomi tuzaklarını da birer birer teşhis ve teşhir ettiklerini" vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan " İnşallah bundan sonra işimiz daha kolay." dedi ve "yeni yönetim sistemiyle karar alma ve uygulama mekanizmalarını tıkayarak Türkiye'yi yönlendirenlerin bir kozlarını daha ellerinden aldıklarını" belirtti

"FETÖ'nün arkasından gelenler bitmez"

Erdoğan "Şunu unutmayın bu FETÖ'nün arkasından gelenler bitmez. Onların girdiği bütün hücreleri keşfederek söküp atacağız. Durmak yok, yola devam edeceğiz. Vatanımızı korumak, devletimize sahip çıkmak için daha kararlı hareket edeceğiz. Milletimiz asırlardır sahada kanıyla, canıyla, bileğinin hakkıyla kazandıklarını masada söz oyunlarıyla, diplomasi tuzaklarıyla, gafletle ihanetle kaybetmekten bıkıp usanmıştır. Biz kaybetmeyeceğiz." ifadelerini de kullandı.

Bu arada Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'nde düzenlenen anma programına TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara Valisi Ercan Topaca, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren katıldı.

Yıldırım: Unutmayacağız, unutturmayacağız

Yıldırım, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "darbe gecesi Ankara'da şehadete ulaşan vatandaşların kabirlerine gelerek dua ettiklerini" ve "şehit yakınlarıyla bir araya geldiklerini" belirtti.

"Onların ruhunu şad ettik." diyen Yıldırım, iki yıl geçmiş olmasına rağmen acıların tazeliğini koruduğunu dile getirdi.

Yıldırım, "15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız demiştik. Gerek şehit yakınlarımız gerekse milletimizin tamamı bu duygularla bugünü anıyor. Şehitlerimiz bu ülkenin teminatıdır, ay yıldızlı bayrağımıza rengini veren kahramanlarımızdır. Bayrağımızdaki hilal bağımsızlığımızın sembolüdür, yıldızlar da her bir şehidimizin bir nişanesidir." diye konuştu.