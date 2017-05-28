Erdoğan: 15 Temmuz gecesi oraya gelenler Gezi Parkı'nın gençleri değildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin "En büyük kahramalarından biri de gençlerimizdir" diyerek " O gece oraya gelenler, Gezi Parkı'nın gençleri değildi. Canını bayrağı, ezanı için ortaya koyan gençlerdi" ifadesini kullandı.

"Siyasi olarak iktidar olmak başka bir şeydir. Sosyal ve kültürel iktidar ise başka bir şeydir." diyen Erdoğan "Biz 14 yıldır kesintisiz iktidarız. Ama hâlâ sosyal ve kültürel iktidarımız konusunda sıkıntılarımız var" şeklinde konuştu.

Ensar Vakfı Genel Kurulu'nda İstanbul'da konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Vakıf dernek, parti gibi kuruluşlarda yapılan hizmetler gönül işidir; sevgi, sevda işidir. Büyüklerimizi unutmamız bizim mümkün değil. İmam Hatiplere olan ilginin artması, tüm okullarda Kuran'ı Kerim, Osmanlıca gibi derslerin okutulması başlıbaşına güzel şeyler. Bunlar önemli gelişmeler."

"Ülkemizin ihtiyacı, milletimizin talebi, bizim hayalimiz olan nesillerin yetiştirilmesi konusunda hala pek çok eksiğimiz bulunuyor. Dilimizden, tarihimize kadar birçok alanda ecdadımıza ve kültürümüze duyulan husumetin ürünü bir yaklaşımla hazırlanmış olan müfredatlar daha yeni yeni değişiyor. Medyadan sinemaya, bilim teknolojiden hukuka kadar pek çok alanda hala en etkin yerlerde ülkesine ve milletine yabancı zihniyetteki kişilerin, ekiplerin, hiziplerin bulunduğunu biliyorum. Açıkça söylemek gerekirse bu durumdan da büyük üzüntü duyuyorum."

"Dilimizden tarihimize kadar pek çok alanda ecdadımıza ve kültürümüze duyulan husumetin ürünü bir yaklaşımla hazırlanmış olan müfredatlar daha yeni yeni değişiyor. Hala en etkin yerlerde ülkesine ve milletine yabancı zihniyette kişilerin bulunduğunu biliyorum. Dün hedefimiz bir avuç birikimli nesil yetiştirmekti, bugün ise hedeflerimiz çok çok farklıdır. Elimizde böyle bir imkan varken hala pek çok yeri boş bırakıyor olmamız aklın kabul edebileceği bir durum değildir. Bu konuda Ensar Vakfımıza çok büyük görevler düşüyor."

"Tek eksiğimiz adanmış kadrolar"

"Bugün her türlü imkan var, tek eksiğimiz bunları hizmete dönüştürecek adanmış kadrolardır. Artık biz 80 milyon insanın tamamına ulaşmayı hedefleyen bir hareketiz bunun farkında olmamız gerekir. Bizi birçok şeyler yıldırmamalı, aldatmamalı. Umudunu bize bağlamış yüzmilyonlarca mazlumun sorumluluğunun üzerimizde olduğunu unutmamalıyız. Bizim sınırlarımız 780 bin kilometrekare değildir, bunu da böyle bilmemiz lazım. Çalışmalarımızı bu anlayışla yürütmek mecburiyetindeyiz."

"O gece oraya gelenler Gezi Parkı'nın gençleri değildi"

"Biz 1980 darbesine maruz kalan neslin içindeydik. En son 15 Temmuz darbe girişimini hep birlikte yaşadık. Milletimize yaptıkları her türlü kötülük yanlarına kar kaldı sananlar, 15 Temmuz gecesi tarihi bir ders aldılar. Dün şehit ve gazi yakınları ile iftar yaptık. Bir hanım kardeşimiz gazi, eşini de o gece kaybetmişti. O gazi haliyle akşam orada kararlılıkla geleceğe kendisini hazırlama gayreti içerisindeydi. Türkiye bu noktaya çok uzun, çok yorucu, bedeli çok ağır bir mücadelenin sonunda geldi. Milletimiz bu defa aynı oyuna izin vermedi. 15 Temmuz'un en büyük kahramanlarından biri de gençlerimizdir. O gece oraya gelenler, Gezi Parkı'nın gençleri değildi. Canını bayrağı, ezanı için ortaya koyan gençlerdi."

"Seçimlerde gençlerimize fırsat vereceğiz"

"Bizim gençliğimiz bu ülkeyi, bu milleti adeta nasıl bir dönüşüm değişime tabi tutulur, bunu gösterecektir. Seçilme yaşını düşürerek gençlerimize güvenimizi gösterdik. Seçimlerde de aynı şekilde gençlerimize fırsat vereceğimizi buradan ilan ediyorum. Bu vatanı, bu milleti o gençliğe temsil ve o gençlik de inşallah parlamentoda bu temsil görevini yerine getirecektir, ben buna da inanıyorum."