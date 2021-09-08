Erdoğan: 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun" dedi.

Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajlar öğretmen atamasını duyurdu. Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun."