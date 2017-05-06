Erdoğan 14 yıl sonra ata bindi

Başbakanlığı döneminde bindiği atın huysuzlanması sonucunda attan düşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 yıl sonra tekrar ata bindi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın at beslerken ve at binerken fotoğraflarını paylaştı. Cumhurbaşkanlığı sarayı içindeki manejde atla dolaştı. Erdoğan’ın ata bindiği sırada da takım elbiseli olduğu ve yelek de giydiği görüldü.

Fotoğraflarda Erdoğan’ın ata elma yedirirken görüntüleri de bulunuyor. Varank bu paylaşımına, “Recep Tayyip Erdoğan, yaradılanla dost bir yiğit lider” diye yazdı. Varank’ın bu paylaşımına çok sayıda yorum da yapıldı. Yorumlardan bazılarında , ‘Rabbim esirgesin, düşmesin’ ifadeleri de dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 2008 yılında Erzurum’da katıldığı toplu açılış töreninde kendisine hediye edilen ‘Hey Dadaş’ isimli ata bineceği açıklanmış ancak törene katılan Erdoğan, atı sevmekle yetinmişti.

Erdoğan, 2003 yılında açılışını yapmak üzere geldiği Bayrampaşa Şehir Parkı’nda ‘Cihan’ isimli ata binmişti. Erdoğan, ata ilk iki denemenin ardından üçüncüsünde binerken, seyisin elinden kurtulan at bir anda huysuzlanmıştı. Bir süre atın üzerinde kalmak için çaba sarf eden Erdoğan, bunu başaramayınca kum zemine düşmüştü. Erdoğan, korumaların müdahalesiyle yerden kaldırılmış ve konvoyunda bulunan Sağlık Bakanlığı’na ait Hızır Acil ekipleri tarafından tedavi edilmişti. Cihan isimli at 2007 yılında ölmüştü.

İşte o paylaşım: