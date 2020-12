Erdoğan: Gezi olaylarında güya çevre adına sokakları yakanlar fidan dikimi seferberliğimizi kötüleme yarışına girdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gezi olaylarında güya çevre adına sokakları yakanlar, esnafın malını yağmalayanlar, fidan dikimi seferberliğimizi kötüleme yarışına girdi." dedi.

Erdoğan, Ankara'daki fidan dikme etkinliğinde konuştu. Erdoğan, "14 milyon fidanı toprakla buluşturduk, yersiz eleştiri okları bize yöneltildi. Geçen sene diktiğimiz fidanların hepsi boy veriyor.Gezi olaylarında güya çevre adına sokakları yakanlar, esnafın malını yağmalayanlar, fidan dikimi seferberliğimizi kötüleme yarışına girdi. Bize çevre konusunda ders vermeye kalkanlar, bölücü örgütün çevre terörünü ağızlarına dahi almıyor." diye konuştu.

Erdoğan, "Bizim için toprak vefalı bir dost ve arkadaştır. Bu dünya hepimizin ortak mirasıdır. Merhum aşık Veysel, o derin irfanıyla bu hakikatı bakınız bize nasıl anlatıyor; 'Dost dost diye nicesine sarıldım, benim sadık yarim kara topraktır' Tarih boyunca hep tabiatla uyum içinde olduk. Tabiatı hoyratça yok etmek, sebepsiz yere toprağa, ağaca zarar vermek Allah'ın emanetine hıyanet etmektir." Rabbimizin bize emaneti olan tabiata, yeşiliyle, canlılarıyla, şehirleriyle, tarihi ve doğal güzellikleriyle sahip çıkmayı sürdüreceğiz. ifadesini kullandı.

"Orman yangınlarıyla mücadele son teknolojileri kullanıyoruz"

Erdoğan, "Ormancılık alanındaki çalışma OECD, BM'nin dikkatini çekmiştir. Ağaçlandırma çalışmalarımız Avrupa'da birinci sırada. Türkiye orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biri olmuştur. Cumhuriyet tarihinin en büyük ağaçlandırma seferberliğini başlattık. Ülkemizi orman varlığı bakımından 26. sıraya yükselttik. 2023 sonuna kadar 7 milyar tohumu toprakla buluşturmak. Orman yangınlarıyla mücadele son teknolojileri kullanıyoruz. Çıkan her yangına en kısa sürede müdahale ediyoruz. Yanan orman alanlarını bir yıl içinde tekrar ağaçlandırıyoruz. 136 adet şehir ormanı kurduk. 2002 yılında 33 olan milli park sayımızı 45 adete çıkardık. Tabiat parklarımızı 249'a ulaştırdık. KKTC'deki kardeşlerimize de gereken her desteği veriyoruz. Her alanda Kıbrıs Türklerine yardımcı oluyoruz. Daha yeşil çevre için çıktığımız bu yolda sahte çevrecilere aldırmadan yola devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.