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Spor

Erdoğan, '12 Dev Adam'ı ziyaret etti

Hidayet Türkoğlu, Erdoğan'a forma hediye etti

01 Eylül 2017 10:41

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, EuroBasket 2017 D Grubu ilk maçında Rusya ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın antrenmanını ziyaret ederek, oyunculara baklava ikram etti.

EuroBasket 2017 D Grubu ilk maçında Rusya ile karşılaşacak Dün (31 Ağustos 2017) yapılan antrenmanı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da izledi.

Erdoğan, antrenmanın ardından oyunculara baklava ikramında bulunurken, Hidayet Türkoğlu da Cumhurbaşkanı'nın adının yazdığı 34 numaralı milli takım formasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti.

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