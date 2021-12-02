Erdoğan: 12 ay gibi rekor bir sürede millî deniz topumuzu ürettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millî deniz topunun yerli ve millî imkânlarla geliştirilen dijital atış kontrol sistemiyle donatıldığını belirterek, bu silah sisteminin envantere girmesiyle Türk Deniz Kuvvetlerinin çok daha güçlü ve etkin bir hareket kabiliyetine kavuşacağını söyledi.

Erdoğan, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Deniz Topu Kara Atışları Programı'na gönderdiği video mesajında, “Türkiye olarak, savunma sanayimizi yerlileştirme çabalarımıza yaklaşık bir yıl önce deniz topunu da ekledik. Diğer alanlarda olduğu gibi deniz topunda da ülkemizin dışa bağımlılığını ortadan kaldırmayı hedefledik. Özellikle son dönemde yurt dışından gelen ürünlerde gerek maliyetlerde gerekse temin sürelerinde ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlamıştı. Ayrıca görünür, görünmez birçok ambargoya ve engelleme girişimine de maruz kalıyorduk." dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Yeniden yapılandırdığımız Makine Kimya Endüstrisi ve Tersaneler Genel Müdürlüğü ile İğrek Makine, ANZATSAN Mühendislik, ERMAKSAN Teknoloji firmalarımızın ortak gayretleriyle Türkiye bir defa daha başarılamayanı başardı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın da aktif destek verdiği süreç sonunda hamdolsun 12 ay gibi rekor bir sürede millî deniz topumuzu ürettik." "Türkiye, geliştirdiği millî deniz topuyla artık bu silah sistemini üreten sayılı ülkeler arasına girmiştir. Millî deniz topu, 16 kilometre etkili menzile sahiptir.

Donanmamız 5 farklı atış modu ile dakikada 80 atış yapabilen bu silah sayesinde daha da güçlenmiştir. Millî deniz topu, hâlihazırda kullanılan sistemlerden farklı olarak, yerli ve millî imkânlarla geliştirilen dijital atış kontrol sistemiyle donatılmıştır. Bu silah sisteminin envantere girmesiyle birlikte Türk Deniz Kuvvetleri, çok daha güçlü ve etkin bir hareket kabiliyetine kavuşacaktır. Ayrıca yurt dışından tedarikte karşılaşılan yüksek maliyet ve gizli ambargolar da artık tarihe karışacaktır."