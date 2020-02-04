"Erdoğan 10 Kasım'da yaptığı konuşmayı kitapçık halinde okullara dağıttırdı"

CHP Ordu Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Dr. Mustafa Adıgüzel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan, 10 Kasım'da yaptığı skandal konuşmayı kitapçık halinde bastırıp liselere dağıttırıyor. 14 yaşında çocuklara siyaset yapıyor. Okullar sizin siyasi laboratuvarınız, ocaklarınız değildir" açıklamasında bulundu.

"Cumhuriyet'in aktardığına göre, "Velilerin izni olmadan, hangi hakla, devlete emanet edilen çocuklara bir siyasi partinin genel başkanı icraatlarını ve siyasi fikirlerini empoze etmeye kalkmaktadır?" diye soran Adıgüzel, "Metinde geçen 'Başında bulunduğum hükûmet' tanımı ile zaten amacını açık etmektedir. 28 sayfalık kitapta tek bir Atatürk resmine karşın 6 tane Erdoğan resmi vardır. Atatürk’ün eksiklikleri de olabileceği, Sakarya’daki Tank Palet fabrikası, Suriye'ye yaptığımız askeri harekâtlar vb. 10 Kasım'ı 2002’den başlayan bir 'İcraatin içinden' programına çevirmiştir" ifadelerini kullandı.

Adıgüzel şunları kaydetti:

"5 sayfa boyunca Osmanlı güzellemesi yapılmış. Metinde, Cumhuriyetle birlikte gerçekleşen harf devrimini 'her şeyin sıfırlanması' olarak niteleyerek, 10 Kasım günü bu devrimi yapan Atatürk’ü hem de Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda eleştirmeye kalkıyor.

Kitapta 'Gazi Mustafa Kemal Ankara’daki Meclis’i yine Osmanlı adına faaliyete geçirmiştir.' gibi skandal bir ifade de vardır. Atatürk’e ilişkin birkaç olumlu ifade ise, etki etmeye çalıştığı kesimlere asıl maksadı olan siyasi fikirlerini empoze etmek için kullanılan bir yöntemdir. Bütün velileri de öğrencileri de kendilerine verilmeye çalışılan Erdoğan'ın 10 Kasım siyasi konuşma kitapçığını almamaya ve bu yaşta çocuklara yapılmış, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en büyük siyasi operasyonu boşa çıkarmaya davet ediyorum."

Talimat bakanlıktan gelmiş: Kitapçık tüm liselere paylaşılacak

Ordu Milli Eğitim Müdürü ile görüştüğünü ve talimatın bakanlıktan geldiğini aktaran Adıgüzel, Türkiye'deki bütün liselere bu kitapçığın dağıtılacağını belirtti.