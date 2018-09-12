Erdoğan, 1 saat 15 dakika TÜSİAD heyetiyle görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da katıldığı basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1 saat 15 dakika sürdü.

Ziyarette TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan'ın yanı sıra TÜSİAD Başkan Yardımcıları Ali Koç ve Murat Özyeğin de yer aldı.

TÜSİAD Başkanı Bilecik, akşam saatlerinde görüşmeye ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Bilecik, kabul sırasında çekilen görüntülerle "Türkiye ekonomisi, her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek güce sahiptir. İş dünyası olarak gereken adımların atılması için işbirliğine hazırız" mesajını paylaştı.