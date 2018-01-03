"Erdoğan - Gül tartışması, AKP'nin tuzağı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, AKP’nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün OHAl kapmasında yayımlanan son KHK ile ilgili "muğlaklık" çıkışını cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik adaylık tartışmasına dönüştürüldüğünü savundu. Tezcan, “Bu bir AKP tuzağı. Bu tuzağa düşüp, tartışmanın bir parçası olmamak lazım” dedi.

Tezcan, AKP’nin medyanın da desteğiyle KHK'yı değersizleştirmeye çalıştığını iddia etti.

CHP’de 3-4 Şubat’ta yapılacak parti kurultayına yönelik hazırlıklar devam ederken, partiyi kurultayın ardından da hareketli günler bekliyor. CHP, kurultayın ardından parti tüzüğünde önemli değişiklikler yapmak için harekete geçecek.



Süreç yapısal değişiklikleri zorluyor

CHP’nin önümüzdeki süreçte izleyeceği yol haritasının kurultayda açıklanacağına dikkati çeken Tezcan, ülke için çok önemli, kritik bir süreç yaşandığını, 2019 seçimlerine giden süreçte demokrasiden yana olanların ortak zeminde buluşması, bir büyük mutabakatının oluşturulması konusunda ana muhalefet partisi olarak CHP’ye büyük görev düştüğünü belirtti. Tezcan, “Önümüzdeki zorlu süreç tek adam rejimine karşı demokrasiden yana olan hiçbir partinin, STK’nın iç meselesi değil. Parlamenter demokrasiyi yeniden inşa etmek için gerekli büyük buluşmayı sağlamak üzere kendi iç düzenlemelerimizi de gözden geçirmek, yapısal değişiklikleri yapmak da sürecin bir parçası” dedi.

İsme indirgenirse mutabakat zorlaşır



Bu süreçte büyük mutabakatı oluşturmak için “isim” üzerinden yola çıkılmasının doğru olmadığını belirten Tezcan, “Konu bir isme indirgenirse büyük mutabakatı sağlamak zor. Ancak tek başına cumhurbaşkanı adayı üzerinden değil, hükümetiyle, bakanlarıyla birlikte geniş bir kadroyu sunmak ve destek istemek gerekir” diye konuştu. Tezcan, sürecin sadece siyasi partilerin değil STK’ların da katılımıyla yürütülmesinin önemini vurgulayarak, “Parti tekelciliği yapmadan geniş kesimlerle yol yürüme alışkanlığını yerleştirmemiz, seçim öncesi ortak çalışma pratiğini zenginleştirmemiz gerekiyor. Sözünü ettiğimiz şey siyasi partilerin ittifakı değil. Partiler kendi kimliklerini aşan büyük toplumsal buluşmalara açık hale gelirlerse sorun olmaz” görüşünü savundu.

Gül’ün adaylığı geleceğin işi



Tezcan, Gül’ün yayınlanan son KHK ile sivillere yargı dokunulmazlığı getirilmesine yönelik eleştirilerinin “muhalefetin ortak adayı olmaya” yönelik bir çıkış olarak yorumlandığı değerlendirmelerine ilişkin de şunları söyledi:

“AKP, haklı KHK çıkışını adaylık tartışmasına dönüştürerek değersizleştirmeye çalışıyor. AKP, yandaş medyanın da desteğiyle konuyu cumhurbaşkanlığı seçimi, adaylık tartışması eksenine oturtma çabası içinde. Bu tuzağa düşüp, tartışmanın bir parçası olmamak lazım. O geleceğin işi.”