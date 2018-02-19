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Erdoğan - Bahçeli görüşmesinden: Ortak listenin adı ay - yıldız olsun

Bahçeli, Meclis'i ay, cumhurbaşkanını ise yıldız olarak niteledi

19 Şubat 2018 15:46

AKP ile MHP kurmaylarından oluşan seçim ittifakı komisyonunun çalışmalarını tamamlanmasının ardından parti liderleri bir araya geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, görüşme esnasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a ittifakın adının ay-yıldız olmasını önerdiği belirtildi. 

Bahçeli ve Erdoğan, komisyonun belli noktaya getirdiği ve önümüzdeki haftalarda yerel seçim paketinin içinde TBMM’ye sevkedilmesi beklenen metin ile ilgili son pürüzleri görüştü. Buluşmada, ittifakın adının da masaya yatırıldığı öğrenildi. Erdoğan daha önce ittifaktan “Milli Mutabakat” olarak bahsederken, Bahçeli ise “Ay Yıldız” önerisinde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmede “Ay Yıldız” adı ile ilgili Bahçeli’den detaylı bilgi aldığı da öğrenildi. Meclis’i ay, cumhurbaşkanını ise yıldız olarak niteleyen Bahçeli’nin, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi; güçlü yönetim, güçlü Meclis’le birlikte iki sütun üzerindedir. Güçlü Meclis; yasama, denetim, denge, güçlü yürütme ise Cumhurbaşkanı ve hükümetten ibarettir. Etkin yasama ve denetim Türkiye’de tüm siyasi partilerin katılımıyla oluşacak olan 600 milletvekilini temsil ediyor. Diğeri ise halk tarafından seçilmiş cumhurbaşkanı ve onun kuracağı hükümeti temsil ediyor. O zaman etkin yasama, etkin denetim ve denge ise 600 milletvekilinden oluşuyorsa o şöyle bir ‘ay’dır. Cumhurbaşkanı'nın ise hükümet olarak ‘yıldız’dır” değerlendirmesini aktardığı kaydedildi.

 

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