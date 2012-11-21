Erdoğan: İsrail ile her şey kesilip atılmadı, istihbarat ve aracılar temasta





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan’a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Erdoğan, İsrail ile siyasi bir diyalog olmadığını, ancak istihbarat örgütleri, başkonsologlar, bazı aracılar ve Türkiye'nin Yahudi vatandaşları aracılığıyla temasların sürdüğünü açıkladı. Erdoğan, "Tamamıyla herşey kesilmiş atılmış değil. Bazı bağlar var" dedi.



Erdoğan, bir gazetecinin ”Bülent Arınç’ın ’en azından bu vesileyle iki ülke görüşmeli’ açıklamalarına, dün de (20 Kasım 2012) Davutoğlu ’Tüm kanallarımız açık, dolaylı ve doğru yoldan’ dedi. Acaba bu süreçte İsrail ile dolaylı veya doğrudan bir görüşme oldu mu Gazze konusunda ve sizin tutumunuz ne?” şeklindeki soru üzerine, şunları söyledi: "Biz, bir şeyi hep karıştırıyoruz. Şu anda kim, neyi, nasıl anlatıyor veya nasıl anlaşılıyor onu bilemem. Ama biz siyasi olarak şu anda İsrail tarafıyla bir görüşme yapmadık. Bir görüşmede şu süreç içerisinde fevkalade bir durum olmadıkça kolay kolay yapmayız. Fakat birçok mekanizmalar bu noktada çalışır. Nedir o? Bunların bir tanesi İstihbarat Teşkilatımızdır. İstihbarat teşkilatlarının bu süreci tamamen sıfırlaması mümkün değildir. İki, biz büyükelçiliklerimizi çektik karşılıklı olarak ama şu anda başkonsolosluk olarak bizim de henüz orada başkonsolosumuz var, onların da bizde başkonsolosu henüz İstanbul olarak var"

"Bunları lütfen kimler soruyorsa, kimler burada bir yaklaşım içerisine giriyorsa bunları bilmelerinde fayda var. Tamamıyla herşey kesilip atılmış değil. Bazı bağlar var" diyen Erdoğan şöyle devam etti: "Bu bağların dışında da o dolaylı denilen şeyler bakıyorsunuz çok çeşitli aracılar vasıtasıyla irtibatlar kurulmak isteniyor. Biz bu irtibatları da dışlamıyoruz. Gerekli ilgiyi, alakayı gösteriyoruz. Bunlara da gerekli cevabı görüşmeler esnasında veriyoruz. Şu anda 8-9 gün oldu. Bunlardan henüz alınmış bir netice de yok. O görüşmeleri gelip yapanlar, daha sonra gidiyorlar, geliyorlar ve diyorlar ki ’olmadı, olmuyor’ gibi. Böyle bir süreç şu anda. Temenni ederim ki bugün artık bu iş bir neticeye varır. Çünkü ölüm sayısı 135’i şu anda bulmuş vaziyette. Yaralıların sayısı bini bulmuş durumda. Böyle bir tabloyu izlemek bizlere gerçekten çok çok acı geliyor. Bu süreci biz yine o denilen direkt ve endirekt yolları çalıştırarak devam ettireceğiz.”

Erdoğan, Türkiye’de 20-30 bin Musevi vatandaş bulunduğunu anımsatarak, ”bunlar da bu mekanizmalar içerisinde devreye girebilecek kişilerdir. Onların da orayla irtibatları vardır ve kurmaları da gerekir. Çünkü bizim şu anda bulunduğumuz pozisyonu onlar da çok çok iyi bilmektedirler” dedi.

Gazze'deki ateşkes görüşmelerinin Mısır'ın öncülüğünde devam ettiğini belirten Başbakan Erdoğan, Türkiye ve Katar'ın katkılarını sürdürdüğünü ve bugün sonuç alınacağını söyledi.

Kürecik'te füze kalkanı yok ki..

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ‘Kürecik’i kapat’ çıkışına da Erdoğan, "Burası İsrail için kurulmuştur’ şeklinde değerlendiriyorsak bu çok ciddi bir siyaset acemiliğidir" şeklinde yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki çıkışını eleştiren Erdoğan şunları söyledi: " Eğer NATO’nun kurmuş olduğu bir üssü biz kalkıp da ‘Burası İsrail için kurulmuştur’ şeklinde değerlendiriyorsak bu çok ciddi bir siyaset acemiliğidir. NATO’nun var olan üssü aynı yerinde yeniden kurulmuştur. Füze kalkanı diyor orada füze kalkanı mı var. Orası radar üssüdür. Oraya füze yerleştirilecekse bizden izin almaları lazım. Burası bir NATO radar üssüdür ve biz NATO’nun bir üyesiyiz. Ve burası bölgenin ve dünya için kurulmuştur. Burayı kaldırma hakkına yaptığımız protokolle sahibiz"

NATO'ya gerekli cevap verilecek

Başbakan Erdoğan Türkiye'nin NATO'dan Patriot talebi konusunda ise net konuştu. Erdoğan, "Bu konuyla ilgili değerlendirmeleri arkadaşlarımız büyük ölçüde bitirdi. NATO'ya gerekli cevap verilecek. Talepse talep bütün bunlar yapılacak ve ona göre adımı atacağız" dedi.

'Kuzey Irak'ta bir petrol kavgasıda olabilir'

Başbakan Erdoğan, Irak'ın Kuzey'inde yaşanan olaylara ilişkin bir soruya ise "Burada iş savaşa doğru rejim bu işi götürmek istiyor, taşımak istiyor. Allah göstermesin bunu bir mezhep savaşına taşıyabilirler endişesini hep taşıdık. Şu anda bu korkulanlar yavaş yavaş olmaya başladı. Bu bizi endişeye sevk ediyor. Bu aynı zamanda, şunu da söyleyeyim bir petrol kavgası da olabilir" yanıtını verdi.