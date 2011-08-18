-Erdener: İstanbul ciddi değişime uğrayacak ANKARA (A.A) - 17.08.2011 - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi Prof. Dr. Uğur Erdener, ''İstanbul'un adaylık sürecinde çok ciddi bir değişime uğrayacağını ifade edebiliriz'' dedi. İstanbul'un 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na aday olmasıyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Erdener, daha önce 4 kez olimpiyatlara aday olan kentin, bu konuda neden başarılı olunamadığı konusundaki düşüncelerini dile getirdi. Daha önce yapılan Olimpiyat adaylığı başvurularında, her zaman aynı argümanların kullanıldığına dikkat çeken Erdener, ''Bu önemli organizasyona aynı logoyla, aynı ekiple hiçbir değişiklik yapmadan tam 4 kez aday olduk. Söz konusu bu durum, oy kullanacak bir IOC üyesine ne kadar inandırıcı gelebilir? Biz ülke olarak daha önceki adaylıklarımızda iş dünyası ve diğer değişik grupların desteğini çok sağlayamadık. Daha önemlisi güçlü bir hükümet desteğini hiçbir zaman koymadık. Atılımlarımızı çok organize yapamadık. Bu nedenle o dönemde rakip kentlerden çok daha geride kaldık. Bu işleri çok profesyonelce ve işin ehline bırakarak planlamamız gerek. Adaylık sürecinde yapılacakları, Sayın Başbakanımızın tabiriyle 'ustalık dönemi' içinde çözmemiz gerekiyor'' diye konuştu. -Evsahibi kentlerdeki büyük değişim- Erdener, tarih boyunca Yaz Olimpiyat Oyunları'nı düzenleyen kentlerin büyük değişimler yaşadığını ve önemli kazanımlar elde ettiklerini söyledi. ''Olimpiyatlara daha önceden ev sahipliği yapan Pekin, Atina, Sidney, Seul, Barcelona gibi kentlerin olimpiyat sürecinde geldikleri noktada tanınmayacak boyutta değiştiğini görürüz'' diyen Erdener, ''Olimpiyat gibi dünyanın en önemli spor organizasyonu, mega kentleri tümüyle değiştirir. Olimpiyatlar, hem kentleşme, hem de kültürel değişim açısından çok önemli bir organizasyon. Özellikle bu çağda çok büyük önem taşıyan çevre gibi önemli konuda gelişme sağlanması, olimpiyat sayesinde mümkün oluyor'' ifadelerini kullandı. -''İş sadece tesis yapmakla bitmiyor''- İstanbul'un adaylık sürecinde bir çok konunun titizlikle ele alınması gerektiğini ifade eden Uğur Erdener, ''Spor izleyicisine sunacağımız olanaklarla, tesis yapmakla, olimpiyatlara katılacak 10 bin atlet için yapılacak olimpiyat köyüyle iş bitmiyor. Halka çevre adına ne sunacağız, bu çok önemli'' dedi. Kentte önemli bir sorun olarak gösterilen ulaşım konusuyla ilgili de görüşlerini dile getiren Erdener, ''Sayın Başbakanımızın da bahsettiği ulaşımla ilgili projeleri, somuta indirgememiz ve sonuçlarıyla IOC üyelerine birtakım bildirimlerde bulunmamız gerekiyor. Kaybedilen geçmiş adaylıklarda ulaşım en önemli olumsuzluklar arasında gösteriliyordu. Şimdi ki adaylığımızda bu durumun olumluya dönmesi hususunda problemlerimizi ortaya koymamız gerekiyor. Maketler üzerinde değil, gerçekleştireceğimiz tesisler üzerine sunumlar yapma durumundayız'' diye konuştu.