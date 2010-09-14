-ERDENAY: ALTIN MADALYAYI ALACAĞIMIZA ÇOK İNANMIŞTIK İSTANBUL (A.A) - 14.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya alan (A) Milli Takımı'nın menajeri Harun Erdenay, turnuvanın son gününde altın madalya alacaklarına çok inandıklarını, ancak gümüş madalyanın da büyük bir başarı olduğunu söyledi. Erdenay, yaptığı açıklamada, şampiyonada 8 maç üst üste kazandıklarını ve çok önemli takımları yendiklerini belirterek, ''Porto Riko, Slovenya, Yunanistan, Rusya ve Sırbistan gibi takımları yendik. ABD'ye ise takıldık. Bu biraz bizde burukluk yarattı. Son gün altın madalya alacağımıza çok inanmıştık. Sonuçta dünya ikincisi olduk. Bu büyük mutluluk veriyor'' dedi. Harun Erdenay, şu anda son maçı kaybetmelerinden dolayı elde ettikleri başarının farkında olmadıklarını, ancak önümüzdeki günlerde bunun farkına varacaklarını dile getirdi. Final maçında karşılaştıkları ABD'nin çok atletik ve iyi takım olduğunu kaydeden milli takım menajeri, ''Daha iyi oynayabilirdik. Ama oynaması güç bir takım. Çok baskılı oynuyorlar. Hızlı hücum yapıyorlar. Kevin Durant gibi bir oyuncuları var. Yenmek kolay değil. Zaten herkesi 20 sayı farkla yendiler. Daha iyi oynayabilirdik ama olmadı. Yine de büyük mücadele veren bütün oyunculara teşekkür ediyorum. Herkesi sevindirdiler. Gümüş madalya aldılar'' diye konuştu. Şampiyonada başarıyı getiren etkenlere değinen Erdenay, ''Birlik, beraberlik, paylaşım, inanılmaz çalışma, motivasyon ve kazanma isteği başarıyı getirdi'' dedi. -''BUNDAN SONRA DÜNYA VE AVRUPA'DA İLK ÜÇTEYİZ''- Menajer Erdenay, milli takımda iyi bir jenerasyonun olduğunu, bundan sonra dünya ve Avrupa'da ilk üçte yer alacaklarını dile getirdi. Gümüş madalyanın Türk basketbolunun en büyük başarısı olduğunu vurgulayan Erdenay, şöyle konuştu: ''Şu anda dünyanın en büyük ikinci takımıyız. Finali sanıyorum 2-3 milyar kişi izledi. Türkiye'nin de reklamı oldu. Türk sporu artık her dalda yükseliyor. Basketbol olarak da bunun başını çekiyoruz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz.'' -''HİDAYET BÜYÜK BİR OYUNCU''- Harun Erdenay, şampiyonada hem saha dışında, hem saha içinde takımına büyük katkı yapan kaptan Hidayet Türkoğlu'nun ise büyük bir oyuncu olduğunu söyledi. Hidayet'in yerinin doldurulamayacağını belirten Erdenay, ''İnşallah birkaç yıl daha milli takıma hizmet eder'' dedi.