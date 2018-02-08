T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdemli'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Erdemli ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kar yağışı ve soğuk hava şartları nedeniyle doğada yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yem ve ekmek bırakıldı

08 Şubat 2018 15:47

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Erdemli ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kar yağışı ve soğuk hava şartları nedeniyle doğada yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yem ve ekmek bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Süleyman Yılmaz beraberinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin ile birlikte ekipler, ilçeye bağlı Güneyli Mahallesi Polaz mevkiinde 1800 rakımda yem bırakma çalışması yaptı.
Şube Müdürü Yılmaz, her yıl kış şartlarının çetin olduğu dönemlerde yem bulamayan yaban hayvanların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için yemleme çalışması yaptıklarını belirterek, \"Bu çalışmaları yaparken çeşitli türlerde yem kullanmakta böylelikle, yöremizde yaşayan bütün yaban hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamaya çalışmaktayız. Ayrıca kullandığımız yemleri ve sahaları özel olarak seçerek sahada bozulmadan daha uzun kalmalarını sağlayarak yemlere daha fazla yaban hayvanlarının ulaşmasını hedeflemekteyiz. Bu doğrultuda örnek olarak verecek olursan normal buğday yerine haşlanmış buğday kullanarak bozulmadan uzun zaman kalmasını sağlamaktayız\" dedi.
Şube Müdürlüğü olarak yaban hayvanlarına 650 kilogram besi yemi ve 245 kilogram ot ve yonca olmak üzere 895 kilogram yem bırakıldığı ifade eden Yılmaz, \"Mersin genelinde yemleme çalışması devam etmektedir. 2018 yılında toplam olarak 4550 kg. yem bırakmayı hedeflemekteyiz.  Bugün de Erdemli ilçemizin yüksek kesimlerinde karlı bölgede bulunan yerlere yaban hayvanları için yemleme çalışması yapmaktayız. Özellikle buğday, yeşillik, tavuk eti gibi türlü çeşitlerde yemleri bırakıyoruz. Amacımız zorlu kış şartlarında yaban hayvanlarımız hayata tutunabilsin ve yaşamlarını devam ettirmeleridir\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet DOĞANERERDEMLİ Mersin DHAMERSİN ErdemliDoğa KorumaMilli ParklarMüdürlüğüMüdürü Süleyman YılmazMilli Parklar ErdemliMevlütGüneyli Mahallesi PolazMüdürü YılmazAyrıcaBuYılmazErdemliAmacımız

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24