Erdemli'de domates dalında kaldı

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Erdemli İlçesi\'nde pazar sıkıntısı yüzünden domates tarlada kalırken, zor günler geçiren üretici umudunu Türk ve Rus yetkililerin 14 Eylül\'de yapacakları toplantıya bağladı.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin beraberinde oda genel sekreteri ve Ziraat Mühendisi Aydın Çiftçi ile birlikte ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Alibeyli Mahallesi\'ne giderek üreticileri ziyaret etti. Domates tarlalarını gezerek üreticilerle bir araya gelen Oda Başkanı Şahin, ürünün alıcı bulmaması nedeni ile zor bir dönemden geçildiğini söyledi.

Şahin, sorunlara biran önce çözüme kavuşması gerektiğini belirterek, \"Erdemli\'de yaz aylarında yayla kesimlerinde 38 bin dönüm arazi üzerinde yaş sebze ve meyve üreticiliği yapılmaktadır. Bunun 28 bin dönümünde domates üreticiliği yapılıyor. Şu anda açıkta yetiştirilen domates hasadı başladı. Hasadın başlaması ile birlikte domatesin kilosu 50 kuruştan satılıyor. Bazı domates üretim merkezlerine ise tüccar gelmiyor. Çiftçimiz domateslerini satamadığı için toplanıp yere dökülüyor\" dedi.

Şahin, üreticinin emeğinin karşılığını alamaması nedeni ile aile ve ülke ekonomisinin büyük zarar gördüğünü ifade ederek, \"Üreticilerimizin umudu 14 Eylül\'de Türkiye-Rusya görüşmesinde domates konusunda anlaşmasına kaldı. Rusya kapısı açılırsa, ihracat başlarsa domates üreticilerimizde sevinecek. İhracat kapıları açıldığında domatesin kilosu en az 1.5-2 TL arasında olacaktır. İnşallah görüşmeler olumlu geçer ve üreticilerimizin yüzü güler\" diye konuştu.

Üretici Mehmet Yıldız ise, fiyatlarının çok düşük olması, alıcının olmaması nedeniyle perişan halde olduklarını kaydetti.

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