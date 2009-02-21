Erdemirspor finalde

Basketbolda 24. Erkekler Teknosa Türkiye Kupası'nda ilk finalist, normal süresi 74-74 berabere biten müsabakanın ikinci uzatma periyodunda Galatasaray Cafe Crown'u 97-95 mağlup eden Erdemirspor oldu.



Karşılaşmaya her iki takım da karşılıklı basketlerle başladı. Erdemirspor, Hakan'ın bulduğu basketle 3. dakikayı 9-6 önde geçti. Daha sonra rakibine göre daha iyi bir oyun ortaya koyan Erdemirspor, Hakan, Funk ve Erdal ile sayılar buldu ve 6. dakikada 8 sayılık farka ulaştı: 20-12



Guroviç ve Cemal ile sayılar üreten Galatasaray Cafe Crown, 8-0'lık bir seri yakaladı ve periyodun bitimine 1 dakika kala beraberliği yakaladı: 20-20



Erdemirspor, periyodun son dakikası içinde Barbour ile bulduğu basketle ilk periyodu 22-20 üstün tamamladı.



İkinci periyotta Cemal, Hüseyin ve Erdem'in bulduğu sayılarla aradaki farkın açılmasına izin vermeyen Galatasaray Cafe Crown karşısında Erdal ve Barbour ile 3 sayılık basketler bulan Erdemirspor, 16. dakikada aradaki farkı 6 sayıya kadar çıkardı: 34-28



Rakibinin 3 sayılık basketlerine Polat ve Murat ile cevap veren Galatasaray Cafe Crown, periyodun bitimine 3 dakika kala tekrar beraberliği yakaladı: 34-34



Periyodun son bölümünde Hüseyin ile etkili olan sarı kırmızılı ekip devreyi Murat'ın basketiyle 44-41 önde bitirdi.



Üçüncü periyoda Funk, Tomas ve Hakan'la sayılar bulan Erdemirspor 23. dakikada tekrar üstünlüğü ele geçirdi: 48-46



Pota altında daha etkin bir oyun ortaya koyan Erdemirspor karşısında Cüneyt ve Polat'la 3 sayılık basketler üreten Galatasaray Cafe Crown'a Erdal ile cevap veren Erdemirspor, 26. dakikayı 55-52 önde geçti. Karşılıklı olarak 3 dakika hücumlardan faydalanamayan iki ekipten Erdemirspor, periyodun bitimine 1,5 dakika kala Mithat'ın 3 sayılık basketiyle aradaki farkı 6 sayıya çıkardı:58-52



Periyodun son bölümünde Emre ile bir tane daha 3 sayılık basketten faydalanan Erdemirspor, Barbour'un faul atışından bulduğu sayı ile 12-0'lık bir seri yakaladı. Zonguldak ekibi, üçüncü periyodu 10 sayı farkla 62-52 üstün tamamladı.



Dördüncü periyoda maçtaki ilk sayılarını faul atışlarından elde eden Atkins'in 2 sayısıyla başlayan Galatasaray Cafe Crown, özellikle savunma ribaundlarında sıkıntı yaşadı. Ancak hücum ribaundlarını alan Erdemirspor bu topları verimli şekilde kullanamadı. Periyodun son 6 dakikasına 66-58 önde giren Erdemirspor, aradaki farkı korudu ve Funk ile bulduğu basketlerle 37. dakikayı 72-64 üstün geçti. Galatasaray Cafe Crown, periyodun bitimine 1 dakika 14 saniye kala Murat'ın faul atışlarından bulduğu sayılarla farkı 4 sayıya kadar indirdi: 73-69



Murat'ın basket faulden bulduğu sayıyla aradaki farkı son 51 saniyede 2 sayıya (74-72) indiren sarı kırmızılılar, periyodun bitimine 17 saniye kala yine Murat ile beraberliği yakaladı: 74-74



Erdemirspor, son hücumu değerlendirmeyince maçın normal süresi 74-74 berabere bitti.



Birinci uzatma periyoduna Hüseyin ve Polat'ın sayılarıyla başlayan Galatasaray Cafe Crown 78-74 öne geçti. Mithat'ın 3 sayılık basketiyle aradaki farkı 1 sayıya indiren Erdemirspor, ilk uzatma periyodunun bitimine 2 dakika 14 saniye kala Barbour'un faul atışlarından bulduğu sayılarla öne geçti: 81-80



Barbour ile bir basket daha bulan Erdemirspor ilk uzatma periyodunun son dakikasına 83-80 önde girdi. Ancak Galatasaray Cafe Crown, son saniyede Atkins'in faul atışlarından bulduğu sayılarla beraberliği yakaladı ve ilk uzatma devresi 84-84 tamamlandı.



İkinci uzatma periyoduna karşılıklı basketlerle başlayan her iki takım 47. dakikayı da 88-88 berabere geçti. Erdemirspor, Barbour ve Tomas'ın sayılarıyla aradaki farkı 4 sayıya (95-91) çıkarmasına rağmen sarı kırmızılılar Murat'ın sayılarıyla beraberliği yakaladı: 95-95



Ancak Erdemirspor, Mithat'ın faul atışlarından bulduğu sayılarla müsabakayı 97-95 kazandı. Teknosa Türkiye Kupası'nda finale yükselen ilk takım Erdemirspor oldu.



Maçın en değerli oyuncusu Erdemirspor'dan Hakan Demirel seçildi.



ERDEMİRSPOR: 97 - GALATASARAY CAFE CROWN: 95



Salon: Halkapınar

Hakemler: Recep Ankaralı xxx, Ahmet Ersan Ergüler xxx, Kaan Büyükçilxxx

Erdemirspor: Funk xxx 15, Erdal xxx 16, Thomas xx 9, Hakan xxx 21, Burgess xx 4, Mithat xx 8, Alper xx, Caner xx, Barbour xxx 19, Özgür xx 2, Emre xx 3

Galatasaray Cafe Crown: Polat xx 12, Murat xxx 30, Hüseyin xxx 21, Guroviç xx 10, Atkins xx 10, Erdem xx 4, Cüneyt xx 3, Cemal xx 5

1. Periyot: 22-20, Devre: 41-44, 3. Periyot: 62-52 , Normal Süre: 74-74, 1. Uzatma: 84-84



5 Faulle Çıkan: 39.09 Funk, 49.22 Hakan (Erdemirspor) 49.15 Hüseyin, 49.37 Cemal (Galatasaray Cafe Crown)



