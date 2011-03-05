-ERDEMİRSPOR: 92 - BANVİT: 98 EREĞLİ (A.A) - 05.03.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Banvit, normal süresi 88-88 biten karşlaşmada, Erdemirspor'u 98-92 yendi. Maçta ilk hücum şansını yakalayan Erdemirspor, Erkan'ın 3 sayılık atışıyla karşılaşmaya iyi bir başlangıç yaptı. Karşılıklı sayılarla maçın ilk 3 dakikası ev sahibi takımın 7-5 üstünlüğüyle geçildi. Konuk ekip özellikle Barış, Davis ve Simmons'un etkili hücumlarıyla sayı bulurken Erdemirspor da Nathan ve Erkan ile karşılık verdi. Maçın ilk 8 dakikasına Banvit, 18-15 üstün girdi. Periyot 22-21 konuk ekibinin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci çeyreğe Golubovic'in sayısıyla başlayan Banvit'in hücumlarına ev sahibi takım Barbour'un 3'lük atışlarıyla karşılık verdi. Barış Ermiş ile sayılar bulan konuk ekip, zaman zaman aradaki sayı farkını 5'e kadar yükseltti. Erdemirspor Nihat ve Nathan'ın atışlarıyla rakibine karşılık vererek sayı farkının açılmasına engel oldu. Banvit, periyodun son 2 saniyesinde Davis ile bulduğu sayıyla 50-47 devreyi önde tamamladı. Erdemirspor'un Thomas ile ilk sayını bulduğu üçüncü çeyrekte, farkı indirmek için etkili olmaya çalıştı. İki ekibin de karşılıklı sayılar bulduğu karşılaşmada Erdemirspor Thomas, Nathan ve Nihat ile sayı üretti. Konuk ekip de Golubovic, Yiğitcan ve Simmons ile ev sahibi takıma karşılık verdi. Periyot 66-66 sona erdi. Son periyoda Banvit etkili başladı. Çekişmeli geçen karşılaşmanın son 6 dakikasına ev sahip takım 79-75 önde girdi. Konuk takım ise Simmons, Şafak ve Mutlu ile hücumda etkili olarak tekrar öne geçti. Erdemirsporlu Erkan'ın periyodun son saniyesinde attığı sayıyla maçın normal süresi 88-88 berabere sona erdi. Uzatmalarda etkili olan Banvit maçı 98-92 kazandı. Salon: Erdemir Hakemler: Aytuğ Ekti xxx, Alper Özgök xxx, Yücel Çilingir xxx Erdemirspor: Nathan xxx 20, Altan xx 9, Thomas xx 16, Erkan xx 17, Hakan x 4, Melih Yıldız x 2, Eren x, Barbour xxx 22, Nihat x 2 Banvit: Şafak x 3, Barış Ermiş xxx 26, Davis xxx 15, Simmons xxx 19, Williams xxx 14, Mutlu xx 7, Yiğitcan xx 2, İzzet x, Golubovic xx 12 1. Periyot: 21-22 Devre: 47-50 (Banvit lehine) 3. Periyot: 66-66 Normal Süre: 88-88